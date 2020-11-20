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ЕСПЧ принял решение в пользу Украины в деле о невыплатах пенсий на оккупированных территориях

Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу группы пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, которые оспаривали решение Кабмина Украины о приостановлении социальных выплат в ОРДЛО.

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ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой, как такую, которая явно необоснованна
ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой, как такую, которая явно необоснованна
Фото: depositphotos.com

Европейский суд по правам человека принял решение в пользу правительства Украины и  признал неприемлемым заявление по делу "Людмила Кандыба и друге против Украины". Об этом 19 ноября сообщил заместитель министра юстиции и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина в Facebook.

Группа пенсионеров, проживающая на временно оккупированных территориях Украины, обратилась в административные суды, оспаривая постановление Кабмина Украины №595, которым в 2014 году были остановлены расходы из государственного бюджета на социальные выплаты на временно неконтролируемых территориях. Заявители требовали признания этого положения незаконным и восстановления им пенсионных платежей.

"В требованиях о восстановлении платежей суды отказали, потому что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам. Резолютивная часть судебного решения была опубликована в "Официальном вестнике". Заявители обращались во многие органы с требованием о восстановлении пенсионных платежей на основании судебных решений, но им было отказано", – отметил Лищина.

В ЕСПЧ пенсионеры из ОРДЛО обратились из-за нарушении права на справедливый суд и права собственности в связи с невыполнением судебного решения.

"ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой, как такую, которая явно необоснованна. Он ссылался, в частности, на решения судов по второму делу, инициированному заявителями, которыми им было отказано в жалобе о незаконной бездеятельности при выполнении решений, и отметил, что заявитель не обратился с исками о восстановлении платежей в соответствующие суды", – написал заместитель министра юстиции.

https://www.facebook.com/ivan.lishchyna/posts/10158801195240498

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украина прекратила социальные выплаты гражданам, проживающим на подконтрольной боевикам территории Донбасса, в конце 2014 года. Чтобы получать пенсии, жители ОРДЛО должны зарегистрироваться как переселенцы и жить на подконтрольной Украине территории.

В международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что Украина должна завершить дискриминационную практику, которая заставляет пенсионеров из ОРДЛО пересекать линию разграничения для получения пенсий. Правозащитники призвали президента Украины Владимира Зеленского создать условия для минимизации таких поездок.

По данным правозащитников, ежемесячно около 1 млн человек пересекают блокпосты на Донбассе. Более половины из них ездят на подконтрольные украинским властям территории для получения пенсий.

500 тыс. внутренне перемещенных лиц на самом деле живут в ОРДЛО, получая пенсии от украинского правительства, сообщил 8 сентября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Теги: Россия, Украина, ЕСПЧ, социальные выплаты, агрессия, пенсионеры, пенсия, ОРДЛО, Иван Лищина, суд, жалоба
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