Возвращение оккупированных территорий Донбасса рассматривается только в комплексе с Крымом – Минреинтеграции Украины

Объединение кейсов оккупированного Крыма и части Донбасса дает Украине преимущество в направлении деоккупации своих территорий, заявил замглавы Минреинтеграции Украины Игорь Яременко.

Вопрос возвращения временно оккупированных территорий – полуострова Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей – рассматривается исключительно как одно целое. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, сообщает 20 ноября пресс-служба ведомства.

"Логика необходимости объединения кейсов Донбасса и Крыма была положена в основу переформатирования структуры нашего министерства. Мы отошли от региональных директоратов или департаментов, как это было раньше, когда существовали отдельные направления по Крыму и отдельно – по Донецку с Луганском. Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", – сказал Яременко.

Он подчеркнул, что Россия всячески будет пытаться отвлечь внимание Украины от вопроса освобождения Крыма.

"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова", – отметил замминистра.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.