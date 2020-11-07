Возвращение Крыма может быть более легким вариантом, чем кажется – Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что за Крым "меньше крови пролито", чем за Донбасс.

Резников: Легко все не бывает Фото: president.gov.ua

Возвращение Крыма может быть более легким, чем оккупированных районов Донбасса. Такое мнение вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выразил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 7 ноября.

"Я вам скажу, что история с Крымом и возвращение Крыма назад в Украину полноценно как оккупированной сегодня территории более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито", – сказал он.

Вице-премьер согласился, что замещение населения на оккупированном полуострове – "задача, которую надо решать".

"Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть такие же гибридные ходы", - считает Резников.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе США и представители Европейского союза, ввели антироссийские санкции.