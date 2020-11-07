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Возвращение Крыма может быть более легким вариантом, чем кажется – Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что за Крым "меньше крови пролито", чем за Донбасс.

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Резников: Легко все не бывает
Резников: Легко все не бывает
Фото: president.gov.ua

Возвращение Крыма может быть более легким, чем оккупированных районов Донбасса. Такое мнение вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выразил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 7 ноября.

"Я вам скажу, что история с Крымом и возвращение Крыма назад в Украину полноценно как оккупированной сегодня территории более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито", – сказал он.

Вице-премьер согласился, что замещение населения на оккупированном полуострове – "задача, которую надо решать".

"Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть такие же гибридные ходы", - считает Резников.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе США и представители Европейского союза, ввели антироссийские санкции.

26 августа Зеленский заявлял, что Киеву удастся добиться возвращения Крыма, хотя на данный момент Россия отказывается обсуждать этот вопрос.

Киев инициировал создание международной Крымской платформы по деоккупации полуострова. В частности, в августе 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приглашал принять участие в работе платформы США, в октябре – Великобританию.

Теги: Крым, Донбасс, оккупация, аннексия, Алексей Резников, реинтеграция
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