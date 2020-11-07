"Без веры нельзя победить". Зеленский побывал с визитом в Луганской области. Фоторепортаж
6-го и 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Луганской области.
Во время пребывания на Донбассе он, в частности, посетил пограничное отделение
"Рассыпное" и другие объекты региона, а также прокомментировал конфликт на Донбассе. "Без веры нельзя победить. Без веры нельзя жить. И без веры, я уверен, все было бы заморожено, как и в предыдущие годы, и не было бы никаких шагов вперед. Потому с этой верой живем. Но не только с верой и словами, но и с реальными шагами", – сказал Зеленский. Фотографии, снятые во время визита президента, опубликовал его офис.