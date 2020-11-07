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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский допустил проведение выборов на оккупированном Донбассе весной

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пошаговый мирный план, который Украина предложила к рассмотрению на заседании трехсторонней контактной группы, дает возможность провести выборы на Донбассе уже весной.

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Зеленский отметил, что выборы на Донбассе пока не являются главным вопросом
Зеленский отметил, что выборы на Донбассе пока не являются главным вопросом
Фото: president.gov.ua

Проведение местных выборов на Донбассе возможно, но этому должно предшествовать освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки на Донбасс, сообщает Офис президента.

"Я считаю, что выборы нужны, но это все-таки не самоцель. Самое главное – деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все захотят закончить войну, она точно закончится, и тогда такая возможность есть", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что выборы не могут быть демократическими, цивилизованными, прозрачными, если нет безопасных условий.

"Без нормальной ситуации с безопасностью туда не приедут наблюдатели, не будут представлены все партии... Так о каких выборах тогда говорить?" – сказал он.

По убеждению президента, пошаговый мирный план, который Украина предложила к рассмотрению на заседании трехсторонней контактной группы, дает возможность "все это сделать, чтобы там весной провести выборы".

"Но это не самый главный вопрос", – добавил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября выборы депутатов местных советов, а также сельских, поселковых и городских голов. При этом местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоялись из-за невозможности их организации. В проекте постановления сказано, что на этих территориях они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В августе вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что выборы на Донбассе должны пройти по специальному закону, но на данный момент условий для проведения выборов там нет.

Теги: Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, выборы на Донбассе
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