Зеленский допустил проведение выборов на оккупированном Донбассе весной

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пошаговый мирный план, который Украина предложила к рассмотрению на заседании трехсторонней контактной группы, дает возможность провести выборы на Донбассе уже весной.

Зеленский отметил, что выборы на Донбассе пока не являются главным вопросом Фото: president.gov.ua

Проведение местных выборов на Донбассе возможно, но этому должно предшествовать освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки на Донбасс, сообщает Офис президента.

"Я считаю, что выборы нужны, но это все-таки не самоцель. Самое главное – деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все захотят закончить войну, она точно закончится, и тогда такая возможность есть", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что выборы не могут быть демократическими, цивилизованными, прозрачными, если нет безопасных условий.

"Без нормальной ситуации с безопасностью туда не приедут наблюдатели, не будут представлены все партии... Так о каких выборах тогда говорить?" – сказал он.

По убеждению президента, пошаговый мирный план, который Украина предложила к рассмотрению на заседании трехсторонней контактной группы, дает возможность "все это сделать, чтобы там весной провести выборы".

"Но это не самый главный вопрос", – добавил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября выборы депутатов местных советов, а также сельских, поселковых и городских голов. При этом местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоялись из-за невозможности их организации. В проекте постановления сказано, что на этих территориях они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В августе вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что выборы на Донбассе должны пройти по специальному закону, но на данный момент условий для проведения выборов там нет.