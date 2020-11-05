На Донбассе 30 тыс. "ополчения", 200 тыс. граждан с паспортами РФ, местные, которые нас ненавидят. И вы хотите в марте 2021-го дать им право голоса?

Что ж, политика по Донбассу окончательно превратилась в обмен мечтами. Украинская делегация предлагает уже 31 марта 2021 года выборы в ОРДЛО после вывода тех, кого "там нет". На местных выборах провели в советы коллаборационистов, преступников и ОПЗЖ. Сейчас, если распустят парламент, получите то же самое еще и в Верховной Раде. И окончательный гвоздь в гроб – еще и выборы в регионе с патологическим страхом ко всему с приставкой "укр".

И я даже не об этом. А как насчет военных преступников? Мы действительно надеемся, что за пару месяцев определимся, кто эти люди? А я скажу, как будет: они все окажутся бухгалтерами, которые перекладывали бумаги, а на "Изоляцию" нас возила не комендатура, а вызывали такси. И я даже не об "Изоляции". Как насчет следователя, например, который меня не пытал и не бил, но на замечания о пытках сказал: "Ну, мы можем написать в деле "меры физического и психологического воздействия применялись", но тогда они могут повторится" – и улыбочка... это не причастность к преступлениям?

Или что, таких в феврале амнистируем, а в марте – пусть голосуют? Перед выборами – как минимум – нужна норма закона о переходном правосудии, в которой будет отдельная статья "о МГБ": эти люди должны быть навсегда лишены права влиять на политическую жизнь страны как члены структуры, которая подозревается в массовых военных преступлениях и преступлениях против человечности. А уже потом – пристальная фильтрация на принадлежность к этим преступлениям каждого такого "бухгалтера". На это минимум нужен год после получения контроля над ОРДЛО. Какой март 2021-го?

Уже сейчас надо осознать, что у нас есть "МГБ" с сотнями "работников", у нас есть около 30 тыс. "ополчения", у нас есть 200 тыс. граждан с российскими паспортами. В конце концов, просто местные, которые ненавидят нас. И дать всему этому право голоса – окончательно расколоть страну.

Да, выборы. Да, после границы. Но с отсрочкой хотя бы в год, чтобы окончательно не захлебнуться в крови...

Источник: Станислав Асеев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора