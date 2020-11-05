На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе украинский военный получил ранение после того, как боевики сбросили на украинские позиции гранату ВОГ-17 с беспилотника.

Несмотря на перемирие, на Донбассе каждый день фиксируются обстрелы Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Сегодня на Донбассе военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в результате сброса гранаты с беспилотного летательного аппарата боевиков. Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Telegram-канале.

"Сегодня, днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17, получил ранение военнослужащий одного из наших соединений. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние бойца удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Украинская сторона в Совместном центре координации и контроля режима прекращения огня с помощью координационного механизма установила режим тишины и направила письменную ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

"Украинская делегация отмечает: ситуация имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями. Способно ли вообще руководство РФ выполнять взятые на себя обязательства?" – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. 29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября двое погибли.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.