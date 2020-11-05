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В ВСУ зафиксирован 18-й летальный случай из-за COVID-19

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 147 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

На изоляции находится 375 сотрудников ВСУ
На изоляции находится 375 сотрудников ВСУ
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В Вооруженных силах Украины зафиксирован 18-й летальный случай из-за COVID-19. Об этом 5 ноября в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Сотрудник ВСУ из Днепропетровской области заболел 15 октября. В этот же день он получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Лечился амбулаторно под наблюдением семейного врача.

22 октября в связи с ухудшением состояния здоровья больного госпитализировали в городскую клиническую больницу города Новомосковск. Несмотря на все принятые врачами меры, у пациента усиливалась дыхательная недостаточность. Его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

4 ноября состояние сотрудника ВСУ значительно ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. По имеющимся данным, у умершего пациента были сопутствующие хронические заболевания.

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 147 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего по состоянию на 10.00 5 ноября от COVID-19 лечатся 1936 военнослужащих. За время пандемии выздоровели 4403 человека.

На изоляции находится 375 сотрудников ВСУ.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/185957149677923

За последние сутки в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек – 9850, об этом сообщил 5 ноября министр здравоохранения Максим Степанов. Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782 человека.

Теги: Украина, эпидемия, Днепропетровская область, Новомосковск, ВСУ, военнослужащий, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, командование медицинских сил
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