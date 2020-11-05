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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина хочет провести обмен удерживаемыми лицами и увеличить контингент СММ ОБСЕ на Донбассе до середины декабря

Киев хочет, чтобы окончательный обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" и увеличение численного состава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе произошли до 15 декабря, рассказал глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

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СММ ОБСЕ начала свою работу в Украине 29 июля 2014 года
СММ ОБСЕ начала свою работу в Украине 29 июля 2014 года
Фото: ЕРА

Украина хочет увеличить численный состав специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, рассказал 5 ноября агентству "Интерфакс-Украина" глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук. 

По словам Кравчука, Киев обратится к постоянному совету ОБСЕ с просьбой увеличить контингент наблюдателей на 1500 человек. Добиться этого Украина хочет до середины декабря. 

Кроме того, как сказал глава украинской делегации в ТКГ, Киев хочет, чтобы окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" состоялось до 15 декабря. До этого, по его словам, должен быть обеспечен полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем, кого удерживают в тюрьмах боевики. 

Эти предложения изложены в "Плане совместных шагов", который разработала украинская делегация, рассказывал Кравчук. Также Киев в этом плане предусмотрел завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет, отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, сказано в плане. 

Предлагаемый Украиной "План совместных шагов" не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, говорил Кравчук. "Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", – считает он. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

Теги: Леонид Кравчук, Украина, ОБСЕ, миссия, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами, ТКГ
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