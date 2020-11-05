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Украина предложит отменить указы Путина о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО – Кравчук

По словам главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука, Киев в "Плане совместных шагов" предложит отменить все решения и документы, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, в том числе указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российского гражданства.

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В 2019 году Путин подписал два указа об упрощении порядка выдачи российских паспортов на Донбассе
В 2019 году Путин подписал два указа об упрощении порядка выдачи российских паспортов на Донбассе
Фото: depositphotos.com

Власти Российской Федерации, в частности президент РФ Владимир Путин, приняли ряд решений, которые являются прямым вмешательством в жизнь временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 

Об этом 5 ноября в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук. 

Он уточнил, что к числу таких документов и решений относится указы Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов: 1 мая 2019 года президент РФ подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Кравчук отметил, что Путин сам неоднократно говорил – это территория Украины. Поэтому, по словам первого президента, Киев будет предлагать отменить эти решения и документы. 

В Министерстве иностранных дел Украины назвали решение Путина "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. Тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей ОРДЛО воздержаться от вступления в российское гражданство.

К сентябрю 2020 года, по данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, жителям оккупированного Донбасса Россия выдала 200 тыс. своих паспортов

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой.

Теги: Россия, Владимир Путин, Леонид Кравчук, Украина, Донбасс, паспорт, документы, ОРДЛО
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