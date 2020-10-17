Жители Донбасса с российскими паспортами после деоккупации смогут там остаться, но в статусе иностранцев – Резников

Вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что жители оккупированного Донбасса, получившие гражданство России, будут иметь право на свободный выбор – остаться в Украине в качестве иностранцев или уехать.

Резников напомнил, что на Донбассе есть не только большая диаспора россиян, но и других национальностей Фото: Олексій Резніков / Facebook

Жители оккупированных территорий Донбасса, получившие российские паспорта, после деоккупации этих территорий смогут остаться там. Об этом заявил вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью хорватскому телеканалу N1, опубликованном 15 октября.

Резников отметил, что такие граждане будут иметь право на свободный выбор – остаться в Украине в качестве иностранцев или уехать. Кроме того, Резников напомнил, что на подконтрольной Украине территории сейчас проживает около 1,5 млн переселенцев, которые тоже имеют право вернуться на Донбасс.

Вице-премьер обратил внимание, что на Донбассе есть не только большая диаспора россиян, но и других национальностей, в том числе армян и греков, которые вынуждены были уехать.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой.

В течение 2019 года российское гражданство получили 136 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донбасса. По словам Резникова, по состоянию на июль этого года уже 200 тыс. жителей оккупированного Донбасса получили гражданство РФ.