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СБУ задержала подозреваемого в подрыве мостов на Донбассе, который скрывался в РФ

Житель Северодонецка в июне-июле 2014 года входил в состав диверсионной "группы Бергмана" (Немца), которая подорвала пять мостов в Донецкой и Луганской областях, а еще четыре заминировала, сообщили в Службе безопаности Украины.

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СБУ задержала мужчинув Луганской области
СБУ задержала мужчинув Луганской области
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала бывшего участника диверсионной группы террористов "ЛНР", который, по версии следствия, причастен к подрыву мостов на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 5 ноября.

По информации правоохранителей, житель Северодонецка в июне-июле 2014 года входил в состав диверсионной "группы Бергмана" (Немца).

"Правоохранители задокументировали, что именно эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, еще четыре – заминировала. В течение 2018-2020 годов оперативники СБУ задержали активных участников группы и во взаимодействии с Нацполицией ликвидировали несколько заложенных ими схронов. Лишь один из диверсантов в течение шести лет скрывался от украинского правосудия в России", – отметили в СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник должен прибыть в Луганскую область по делам и задержали его.

Мужчине сообщили о подозрении, суд его арестовал.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СБУ, Луганская область, Донецкая область, диверсанты, война в Украине, ЛНР
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