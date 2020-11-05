СБУ задержала подозреваемого в подрыве мостов на Донбассе, который скрывался в РФ

Житель Северодонецка в июне-июле 2014 года входил в состав диверсионной "группы Бергмана" (Немца), которая подорвала пять мостов в Донецкой и Луганской областях, а еще четыре заминировала, сообщили в Службе безопаности Украины.

Служба безопасности Украины задержала бывшего участника диверсионной группы террористов "ЛНР", который, по версии следствия, причастен к подрыву мостов на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 5 ноября.

По информации правоохранителей, житель Северодонецка в июне-июле 2014 года входил в состав диверсионной "группы Бергмана" (Немца).

"Правоохранители задокументировали, что именно эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, еще четыре – заминировала. В течение 2018-2020 годов оперативники СБУ задержали активных участников группы и во взаимодействии с Нацполицией ликвидировали несколько заложенных ими схронов. Лишь один из диверсантов в течение шести лет скрывался от украинского правосудия в России", – отметили в СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник должен прибыть в Луганскую область по делам и задержали его.

Мужчине сообщили о подозрении, суд его арестовал.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.