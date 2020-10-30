СБУ заблокировала создание фейкового горсовета в Хмельницком

Группа злоумышленников выбрала "главу" и "депутатов" фейкового городского совета и провозгласила ликвидацию действующего горсовета Хмельницкого, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, организатор группы в соцсетях призывал присоединиться к "новосозданному городскому совету" Хмельницкого Фото: depositphotos.com

В Хмельницком Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной группы, участники которой пытались создать в областном центре фейковый горсовет. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, участники группы, в состав которой входило более 10 человек, провели собрание, где создали так называемый "орган местного самоуправления Республики Украина "Хмельницкий городской совет". Они выбрали "главу" и "депутатов" фейковой организации, а также провозгласили ликвидацию действующего горсовета Хмельницкого. Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали "учредительные документы".

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организатор группы на своей странице в соцсетях призывал присоединиться к "новосозданному городскому совету" для осуществления "реального" местного самоуправления.

Во время ряда обысков в помещениях фигурантов и по месту проведения "учредительного собрания" правоохранители обнаружили документы, которые подтверждают противоправную деятельность злоумышленников.

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.