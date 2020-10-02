Второго локдауна город не переживет – секретарь Полтавского горсовета

В Полтаве отказались выполнять карантинные требования, разработанные для "оранжевой" зоны, в которую с 5 октября попадает этот город. Об этом 2 октября заявил секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота.

Шамота заявил, что он против закрытия любых предприятий и остановки работы города Скриншот: Олександр Шамота / Facebook

Секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота заявил, что местная власть не имеет права лишать людей возможности работать и зарабатывать на жизнь. Об этом он сказал во время пресс-конференции, посвященной переводу города с 5 октября в "оранжевую" карантинную зону по коронавирусу.

"Мы должны дать возможность людям работать в обычном режиме и зарабатывать деньги. Мы не будем ничего закрывать, мы уже имели жесткий карантин, когда получили дыру в бюджете и безработицу. Мы не имеем права лишать людей возможности работать и зарабатывать на жизнь", – сказал он.

По его мнению, перед тем, как закрывать людей на жесткий карантин, государство должно предоставить соответствующие компенсаторы, чтобы они выжили.

"Я против закрытия любых предприятий и остановки работы города. Если мы снова закроем город, мы придем к массовой безработице", – подчеркнул он.

По словам Шамоты, второй остановки работы город не переживет. При этом секретарь горсовета понимает, что невыполнение распоряжения о введении необходимых карантинных мер – это нарушение.

"Но мы четко понимаем, что второго локдауна город не переживет", – подчеркнул он.

Секретарь Полтавского горсовета уточнил, что больницы города обеспечены всем медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты, поэтому будут бороться с коронавирусом, но экономика города должна работать.

Единственный способ остановить инфекцию – соблюдение элементарных индивидуальных средств безопасности, считает Шамота.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 1 октября обновила распределение карантинных зон. Оно начнет действовать с 5 октября. Полтава попала в "оранжевую" карантинную зону.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.