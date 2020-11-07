Зеленский: Ни одного слабого места на границе не должно быть. Это стратегический вопрос для нацбезопасности

Украина чуть ли не единственная страна Европы, которая умеет противостоять угрозам, связанным с границей, считает президент Владимир Зеленский.

Зеленский призвал Госпогранслужбу готовиться к восстановлению контроля за границей на Донбассе Фото: president.gov.ua

Защита государственной границы Украины – вопрос национальной безопасности. Об этом 7 ноября в ходе визита в Луганскую область заявил президент Владимир Зеленский, информирует сайт главы государства.

"Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояния, которое продолжается, создает особые угрозы", – сказал он.

По словам президента, Украина "чуть ли не единственная в Европе", где умеют противодействовать таким угрозам.

"Мы умеем быть современными, мы умеем быть эффективными", – подчеркнул Зеленский.

Он считает, что "нужно еще очень многое сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага".

Президент Украины убежден, что "Украина возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме".

"Это необходимая предпосылка для безопасности развертывания последующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске. Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью", – заявил Зеленский.

Он призвал "готовиться к этому дню" Государственную пограничную службу Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Киев пока не контролирует границу с Россией на оккупированной части Донбасса.