Весной стратегию экономического развития Донбасса внесут на рассмотрение Рады – Резников

Украина намерена развивать Донецкую и Луганскую области за счет инвестиций, госбюджета и средств международных организаций и доноров, заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Весной 2021 года на рассмотрение Верховной Рады будет внесена стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей. Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, об этом 6 ноября заявил глава ведомства, вице-премьер Алексей Резников.

По его словам, разработка стратегии сейчас продолжается; на рассмотрение парламента документ внесут "вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат его реализацию".

"Стратегия будет концентрироваться на потребностях людей и территориальных общин. Она будет включать развитие областей тремя путями: путем создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирования развития за счет государственного бюджета и финансирования за счет международных доноров и организаций. […] Логика стратегии – создать привлекательные условия для бизнеса, который за счет уплаты налогов обеспечит устойчивое развитие общин", – сказал Резников.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой.

5 ноября 2020 года глава украинской делегации в контактной группе обнародовал главные тезисы "Плана совместных шагов". По мнению украинских властей, реализация плана позволит завершить войну на Донбассе до конца 2020 года и провести местные выборы до 31 марта 2021-го.