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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отмена указов Путина о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО должна стать обязанностью России – Резников

Как рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, в "Плане совместных действий" для Донбасса предусмотрено, что Россия возьмет на себя обязательство отменить целый ряд указов президента РФ Владимира Путина, в том числе об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов и признании автомобильных номеров "ЛДНР".

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Резников: Мы считаем, что одним из обязательств Российской Федерации должна стать отмена целого перечня указов президента РФ
Резников: Мы считаем, что одним из обязательств Российской Федерации должна стать отмена целого перечня указов президента РФ
Фото: mtot.gov.ua

Отмена указов президента России Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, должна стать обязанностью России.

Как рассказал в интервью "РБК-Украина" вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, это предусмотрено в "Плане совместных действий" для Донбасса, разработанном Киевом.

"Мы считаем, что одним из обязательств Российской Федерации должна стать отмена целого перечня указов президента РФ, которые регулируют упрощенный порядок получения российских паспортов для украинских граждан на оккупированных территориях Донбасса, признания номерных знаков автомобилей несуществующих квазиобразований ["ЛДНР"] и так далее", – сообщил Резников.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук, который накануне презентовал основные тезисы плана, рассказывал о предложении Киева отменить ряд решений Путина, являющихся прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО.

Путина в 2019 году издал два указа об упрощенном порядке выдачи российских паспортов: 1 мая он подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали решение Путина "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. Тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей ОРДЛО воздержаться от вступления в российское гражданство.

К сентябрю 2020 года, по данным Резникова, жителям оккупированного Донбасса Россия выдала 200 тыс. своих паспортов.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой.

Теги: Россия, Владимир Путин, Леонид Кравчук, Украина, паспорт, боевики, Алексей Резников, война на Донбассе, ОРДЛО, ЛДНР, автомобильные номера
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