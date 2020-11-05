В Кремле заявили, что план Киева для Донбасса не соответствует Минским договоренностям

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не знает, передала ли Украина России "План совместных шагов" по завершению войны на Донбассе.

"План совместных шагов", который разработала Украина, не соответствует Минским договоренностям, считает спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС.

В частности, по словам Пескова, Минским соглашениям не соответствует предложение провести выборы после установления контроля над границей.

Спикер Путина не знает, передала ли Украина России этот документ. Соответственно, сказал Песков, ему неизвестно, изучила ли план российская сторона.

Встреча лидеров "Нормандской четверки", по мнению Пескова, "ради встречи происходить не может", так как "может и должна происходить ради определенного результата".

Об основных тезисах предлагаемого Украиной "Плана совместных шагов" сегодня рассказал глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук. Он не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, говорил Кравчук.

"Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", – считает первый президент Украины.

Киев в этом плане предусмотрел завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет, отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.