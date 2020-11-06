ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наши предложения абсолютно реалистичны". Резников ответил на слова Пескова о плане Украины для Донбасса

После обнародования главных тезисов "Плана совместных шагов" для Донбасса, разработанного украинской делегацией в трехсторонней контактной группе, спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что этот документ не соответствует Минским договоренностям. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сказал, что этот план вписывается в логику соглашений.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Наши предложения абсолютно реалистичны, все абсолютно выполнимо и идет в логике Комплекса мер
Резников: Наши предложения абсолютно реалистичны, все абсолютно выполнимо и идет в логике Комплекса мер
Фото: mtot.gov.ua

"План совместных шагов", который Украина предложит трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, реалистичен. Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 5 ноября, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что этот документ не соответствует Минским договоренностям. Резников говорит обратное.

"Мы продолжаем пытаться выполнить Минские соглашения. Мало того, мы даже предлагаем, как реализовать конкретные пункты. Наши предложения абсолютно реалистичны, все абсолютно выполнимо и идет в логике Комплекса мер. Это прекрасный повод начать говорить. Пьер Морель – великолепный модератор, он делает сравнительную таблицу предложений российской и украинской стороны и начинает вести диалог в политической группе ТКГ. Там участвуют приглашенные лица из ОРДЛО от обеих делегаций, они тоже смогут высказать свое мнение. Дальше стороны обменяются взглядами, что рабочее и что нет. Пусть договариваются", – сказал он.

Главные тезисы "Плана совместных шагов" обнародовал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 5 ноября. В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

Предлагаемый Украиной "План совместных шагов" не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, говорил Кравчук. "Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", – считает он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Дмитрий Песков, Алексей Резников, Минские соглашения, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
36-летняя Бессонова родила первенца и показала первое фото с ним
36-летняя Бессонова родила первенца и показала первое фото с ним
Полякова прокомментировала выступление с Киркоровым в ОАЭ: Все, о чем пишет и чего хочет Филипп, это мира между странами
Полякова прокомментировала выступление с Киркоровым в ОАЭ: Все, о чем пишет и чего хочет Филипп, это мира между странами
Умер бывший клавишник Uriah Heep Кен Хенсли
Умер бывший клавишник Uriah Heep Кен Хенсли
Принц Чарльз стал героем нового номера британского Vogue и рассказал о своей бережливости
Принц Чарльз стал героем нового номера британского Vogue и рассказал о своей бережливости
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
"Мне порой тяжеловато". Сумская рассказала, сколько килограммов набрала за 14 лет
"Мне порой тяжеловато". Сумская рассказала, сколько килограммов набрала за 14 лет
Волочкова: Маска – самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек
Волочкова: Маска – самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек
"Лучший футболист всех времен". Ириша Блохина поделилась совместным снимком с отцом
"Лучший футболист всех времен". Ириша Блохина поделилась совместным снимком с отцом
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки
Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монахиней
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монахиней
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS