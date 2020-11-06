"Наши предложения абсолютно реалистичны". Резников ответил на слова Пескова о плане Украины для Донбасса

После обнародования главных тезисов "Плана совместных шагов" для Донбасса, разработанного украинской делегацией в трехсторонней контактной группе, спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что этот документ не соответствует Минским договоренностям. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сказал, что этот план вписывается в логику соглашений.

"План совместных шагов", который Украина предложит трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, реалистичен. Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 5 ноября, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что этот документ не соответствует Минским договоренностям. Резников говорит обратное.

"Мы продолжаем пытаться выполнить Минские соглашения. Мало того, мы даже предлагаем, как реализовать конкретные пункты. Наши предложения абсолютно реалистичны, все абсолютно выполнимо и идет в логике Комплекса мер. Это прекрасный повод начать говорить. Пьер Морель – великолепный модератор, он делает сравнительную таблицу предложений российской и украинской стороны и начинает вести диалог в политической группе ТКГ. Там участвуют приглашенные лица из ОРДЛО от обеих делегаций, они тоже смогут высказать свое мнение. Дальше стороны обменяются взглядами, что рабочее и что нет. Пусть договариваются", – сказал он.

Главные тезисы "Плана совместных шагов" обнародовал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 5 ноября. В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

Предлагаемый Украиной "План совместных шагов" не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, говорил Кравчук. "Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", – считает он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.