При наличии политической воли начать выполнение плана Украины для Донбасса можно уже в ноябре – Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников не исключает, что реализация "Плана совместных действий", разработанного Киевом для Донбасса, начнется в ноябре.
"При наличии политической воли можно начать реализацию этого плана уже в этом месяце", – сказал он в интервью "РБК-Украина", обнародованном 5 ноября.
По словам Резникова, в плане предусмотрен самый короткий срок для проведения местных выборов на Донбассе.
"Учитывая время на вывод войск, разоружение и так далее – это весна следующего года. Если вдруг все стороны договорились и начали действовать добросовестно, то это реалистично с точки зрения процедуры. Но это best case scenario – идеальный вариант", – подчеркнул вице-премьер.
Основные тезисы плана 5 ноября озвучил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук. В этом документе Киев предусмотрел завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.
План не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, говорил Кравчук. "Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", – подчеркивал он.
Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой.