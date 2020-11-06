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ВОЙНА В УКРАИНЕ

При наличии политической воли начать выполнение плана Украины для Донбасса можно уже в ноябре – Резников

По словам вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, проведение местных выборов на Донбассе по украинским законам весной 2021 года будет возможно при "идеальном варианте" развития событий.

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Резников: Если вдруг все стороны договорились и начали действовать добросовестно, то это реалистично
Резников: Если вдруг все стороны договорились и начали действовать добросовестно, то это реалистично
Фото: mtot.gov.ua

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников не исключает, что реализация "Плана совместных действий", разработанного Киевом для Донбасса, начнется в ноябре. 

"При наличии политической воли можно начать реализацию этого плана уже в этом месяце", – сказал он в интервью "РБК-Украина", обнародованном 5 ноября.

По словам Резникова, в плане предусмотрен самый короткий срок для проведения местных выборов на Донбассе. 

"Учитывая время на вывод войск, разоружение и так далее – это весна следующего года. Если вдруг все стороны договорились и начали действовать добросовестно, то это реалистично с точки зрения процедуры. Но это best case scenario – идеальный вариант", – подчеркнул вице-премьер. 

Основные тезисы плана 5 ноября озвучил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук. В этом документе Киев предусмотрел завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит "Нормандской четверки" должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

План не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, говорил Кравчук. "Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах", – подчеркивал он. 

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой. 

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Алексей Резников, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, ТКГ
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