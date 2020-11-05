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Марина Чуйкова
Марина Чуйкова

Бывшая заложница боевиков "ДНР".


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Оккупанты издевались над женщинами в тюрьмах, говорили нам: "Вы шлюхи украинские". Оккупированная часть Донбасса – действительно "раковая опухоль"

В поддержку слов вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова.

Я 655 дней находилась в застенках тюрьмы оккупантов РФ в Донецке. Я на себе испытала, что такое "русский мир"... Это действительно раковая опухоль.

НВФ "ДНР" в прямом смысле слова выжигают на оккупированных территориях все украинское. Сколько я за это время увидела людей, которых бросали в тюрьму без суда и следствия, просто за комментарии в социальных сетях в поддержку Украины. Как эти оккупанты над нами, женщинами, издевались в тюрьмах, как они презрительно нам говорили: "Вы шлюхи украинские"...

Я поддерживаю слова Алексея Резникова – оккупированная часть Донбасса действительно "раковая опухоль". Оккупанты и их пособники умышленно распространяют вирус "русского мира", и это правильно, что в правительстве говорят правду и отдают себе отчет в том, что там происходит.

Вернуть Донбасс можно и нужно, но для этого все украинское общество должно сплотиться и солидарными действиями сломить стратегию "русского мира".

Критики Алексея Резникова – такое впечатление, живут в зазеркалье... Я на себе испытала, что такое "русский мир", и сколько за эти пять лет войны, таких, как я.

Я и бывшие узники Кремля в Донецке Завальная Елена, Лазарева Елена, Терещенко Галина – поддерживаем заявление Алексея Резникова.

P.S. Или лечить, или отрезать хирургическим путем!

Источник: Марина Чуйкова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Донбасс, боевики, Алексей Резников, ДНР, реинтеграция, Марина Чуйкова, русский мир
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