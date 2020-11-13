Где все гонители и палачи Джемилева? Ушли в небытие, канули в Лету. А он есть и продолжает борьбу за права коренного народа Крыма

Адвокат.
Сегодня день рождения Мустафы Джемилева, ему исполнилось 77 лет!
Правозащитник, диссидент, политзаключенный, политический деятель, национальный лидер крымских татар – Мустафа Джемилев посвятил всю свою жизнь борьбе за право крымских татар свободно жить на своей родине.
20 лет преследования и репрессий советским режимом, 15 лет тюрем и лагерей, почти год голодовки не смогли сломить этого поистине стального человека с очень добрым сердцем.
Символично, что прямо сейчас, в день рождения Мустафы-ага, я еду на заседание по очередному делу против него, возбужденному уже не советской, а российской, но все той же кремлевской, властью. Уже восьмой по счету процесс в его послужном списке.
Где все те его гонители? Куда подевались его палачи? Все ушли в небытие, канули в Лету, растворились без остатка во времени.
А Мустафа Джемилев есть и продолжает борьбу за права коренного народа Крыма.
Крепкого здоровья, сил и вдохновения!
Разом до перемоги!
Источник: Николай Полозов / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора