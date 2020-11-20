Буславец остается первым заместителем главы Минэнерго

Ольга Буславец была временно исполняющей обязанности министра энергетики Украины с 16 апреля до 20 ноября. С 17 ноября временное исполнение обязанностей министра возможно лишь в течение 30 дней.

Ольга Буславец, которую 20 ноября Кабинет Министров Украины уволил с должности временно исполняющей обязанности министра энергетики, остается первым заместителем министра энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго на своей странице в Facebook.

20 ноября Буславец уволили с должности врио, она остается первым заместителем министра энергетики Украины.

В Минэнерго отметили, что 17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому временное исполнение обязанностей министра возможно лишь в течение 30 дней.

Решение о назначении министра должно быть принято Верховной Радой.

29 марта Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Буславец министром, но президент Украины Владимир Зеленский призвал не рассматривать ее кандидатуру. 16 апреля Буславец стала временно исполняющей обязанности министра энергетики Украины.

4 июля она рассказала, что при отборе на должность проходила детектор лжи.