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Глава Минэнерго Буславец против планов Шмыгаля забрать "Укргидроэнерго" у министерства – СМИ

Со ссылкой на свои источники "Українські новини" пишут, что врио министра энергетики Украины Ольга Буславец выступает против передачи госкомпании "Укргидроэнерго" в подчинение напрямую Кабинету Министров, и поэтому соответствующее представление было подготовлено не на ее имя, а для подачи министром экономического развития Игорем Петрашко.

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Вопрос передачи компании в управление Кабмина муссируется активно в последний месяц, но пока неясно, когда его планируют выносить на рассмотрение, сказал собеседник агентства
Вопрос передачи компании в управление Кабмина муссируется активно в последний месяц, но пока неясно, когда его планируют выносить на рассмотрение, сказал собеседник агентства
Фото: vse.energy

Кабмин готовится забрать "Укргидроэнерго" из подчинения Министерства энергетики в свое управление и, вероятно, делает это без согласия врио министра энергетики Ольги Буславец, пишут "Українські новини" со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Агентство отмечает, что смену представителя акционера компании "продвигает" сам премьер Денис Шмыгаль или кто-то из секретариата Кабмина, а СБУ уже усмотрела в намерениях правительства риск экономических и имиджевых потерь и противоречие национальным интересам Украины и направила правительству письмо по этому поводу.

По данным журналистов, уже готов проект распоряжения и пояснительная записка по поводу переподчинения компании и она подготовлена для подписи министром экономического развития Игорем Петрашко, а не главой профильного министерства Буславец.

"Это очень удивительный момент, что пояснительная от Петрашко. Такой документ должен готовиться Минэнерго, которое и управляет предприятием", – оценил ситуацию инсайдер агентства.

В документе также нет даты и номера поручения премьера, в соответствии с которым должно быть принято решение, из чего авторы статьи делают вывод, что документы подготовлены секретариатом КМУ по поручению самого Шмыгаля или кого-то из его близкого окружения, "для того чтобы в нужный момент оперативно вынести вопрос на рассмотрение Кабмина".

"Вопрос передачи компании в управление Кабмина муссируется активно в последний месяц, но пока неясно, когда его планируют выносить на рассмотрение", – сказал собеседник агентства.

По информации "Українських новин", в Минэнерго против передачи "Укргидроэнерго" Кабмину, потому что это крупная и прибыльная компания, и Буславец "вполне могла" отказаться готовить документы на передачу акций, именно поэтому предварительно они готовились "под Петрашко".

Передача управления компанией Кабмину идет вразрез с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом, отмечают журналисты, так как корпоративное управление компаний должно осуществляться Минэнерго, поскольку именно в нем есть структурные профильные подразделения, которые формируют и реализуют государственную политику в сфере энергетики.

"К тому же управление Кабмином "Укргидроэнерго" как компанией, привлекающей кредиты, приведет к конфликту интересов, поскольку КМУ осуществляет управление корпоративными правами "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка", – в итоге эти три субъекта станут связанными клиентами", – передает агентство позицию Службы безопасности по этому поводу.

Теги: СБУ, Укргидроэнерго, Ольга Буславец, Денис Шмыгаль, Кабмин, Игорь Петрашко
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