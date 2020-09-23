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Переподчинение "Укргидроэнерго" может привести к финансовым проблемам в компании – экономический эксперт

Бюджет может потерять миллиард гривен поступлений от "Укргидроэнерго", если компания будет подчинена Кабинету Министров, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Виктор Скаршевский: Это точно невыгодно самой "Укргидроэнерго". Потому что могут быть финансовые потери, потери прибыльности компании
Виктор Скаршевский: Это точно невыгодно самой "Укргидроэнерго". Потому что могут быть финансовые потери, потери прибыльности компании
Фото: agroportal.ua

Действия Кабинета Министров в вопросе переподчинения эффективно работающего и приносящего прибыль государственного предприятия "Укргидроэнерго" лишены логики и нацелены на банкротство компании. Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский в комментарии изданию "Апостроф".

Он высказал мнение, что такое решение по "Укргидроэнерго" приведет к ухудшению финансового состояния предприятия.

"Укргидроэнерго" – это единственная прибыльная государственная компания на энергетическом рынке Украины. И когда Кабмин инициирует переподчинение этой компании из-под Минэнерго себе – то, даже не касаясь финансовых и юридических вопросов – Кабмин должен объяснить логику этой инициативы. Может, там выявили какие-то проблемы? Но ничего же подобного нет! Поэтому никакой логики в переподчинении нет. Тем более, что в свете кредитных договоров этой компании, такие ничем не аргументированные действия Кабмина могут привести к ухудшению ее финансового состояния, проблемам с кредиторами", – сообщил Скаршевский.

Эксперт по экономическим вопросам высказал мнение, что Кабмин целенаправленно создал условия для переподчинения "Укргидроэнерго" и создания кризисной ситуации в энергокомплексе Украины.

"В свете того, что Рада провалила вопрос предоставления госгарантий ряду энергокомпаний, в том числе "Укргидроэнерго" – это напоминает набор действий, направленный против развития нашей энергетики и в частности компании "Укргидроэнерго". Возможно, замешан чей-то личный интерес. В любом случае, если уйти от вопроса "кому это выгодно", а сосредоточиться на "кому не выгодно" – то это точно не выгодно самой "Укргидроэнерго". Потому что могут быть финансовые потери, потери прибыльности компании. А следом, конечно же, потеряет и госбюджет, получив дыру на месте возможных поступлений от компании", – заметил эксперт.

Также Виктор Скаршевский рассказал о рисках при операции переподчинения "Укргидроэнерго", которые касаются сотрудничества с партнерами.

"Любой кредитор исходит из того, что условия, на которых предоставляются средства по кредитному договору, не должны меняться. А что в этом случае? Подписывали договор с одним управляющим, а в процессе институции меняются. Я, конечно, не видел договоров "Укргидроэнерго" с кредиторами, но тут могут быть разные последствия. У нас уже была ситуация с "Укртрансгазом", когда Минэкономики переподчинило "Укргидроэнерго" себе. Тогда были негативные последствия с точки зрения международного имиджа страны, можно сказать международный скандал. А учитывая, что в нашей стране все сводится к президенту – и парламент, и правительство сформированы под его так сказать, имидж, или даже рейтинг – то любой подобный негатив может отразиться на Зеленском", – заявил Скаршевский.

Издание Dengi.ua писало, что компания "Укргидроэнерго" является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик (с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 21.00).

"Укргидроэнерго" закончила первое полугодие 2020 года с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд грн дивидендов. Другие компании энергетического сектора показывают негативные результаты, писали "Вести". Убыток "Укрэнерго" составил 18 млрд грн за первое полугодие 2020 г., убыток НАЭК "Энергоатом" – 2,65 млрд грн, убыток "Центрэнерго" – 493 млн грн.

Журналисты высказали мнение о неэффективности правительства в управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями на примере "Энергоатома". "Правительство демонстрирует низкую эффективность и лоббизм при управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями. В частности, правительство вмешивалось в деятельность компании "Энергоатом", что привело к накоплению 20 млрд грн долгов "Энергоатомом", – отметили авторы статьи.

Теги: госбюджет, энергетика, правительство, Укрэнерго, электроэнергия, Укртрансгаз, Энергоатом, Центрэнерго, Укргидроэнерго, Минэкономики, Виктор Скаршевский
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