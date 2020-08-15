"Энергоатом" отказался продавать электроэнергию после изменения правил на рынке электроэнергии – СМИ

Участники торгов рассказали агентству ExPro, что после изменения модели специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии "Энергоатом" выставил на торги объемы тока на конец августа, но не принял ни одну из заявок.

В "Энергоатоме" сообщали, что торги прошли безрезультатно, но причины не указывали Фото: Енергоатом / Facebook

14 августа НАЭК "Энергоатом" на аукционе, на который было выставлено 800 лотов общим объемом 249,6 тыс МВт-ч базовой нагрузки, отказался продавать электроэнергию. Об этом агентство ExPro сообщило, ссылаясь на участников торгов.

По данным собеседников агентства, НАЭК "Энергоатом" не принял ни одного предложения от покупателей, которые предлагали купить лоты по ценам 950–1150 грн/МВт-ч.

"Энергоатом" выставил на торги объемы тока на конец августа. На данный момент они уже практически не востребованы, так как большинство производителей продают львиную долю в конце предыдущего месяца. Однако были заявки на покупку по цене близкой к рынку на сутки вперед. По неизвестной нам причине руководство компании отказалось принимать заявки", – рассказал ExPro один из трейдеров.

Ссылаясь на данные "Украинской энергетической биржи", ExPro пишет, что на торги 14 августа было выставлено 249,6 тыс. МВт-ч базовой нагрузки по стартовой цене 1500 грн/МВт-ч с поставкой в течение 19–31 августа.

В "Энергоатоме" информировали, что торги прошли безрезультатно, но причины не указывали.

"Аукцион, который должен был состояться 14 августа, по продаже электроэнергии на рынке двухсторонних договоров с объемом 800 МВт-ч и стоимостью 1300 грн за МВт-ч закончился без результатов", – сказано в сообщении компании.

Кабинет Министров внес изменения в положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии 5 августа. Правительство увеличило объем энергии, которую "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" могут продавать на рыночных условиях, до 40%.

"50% электроэнергии, производимой предприятием, будет поставляться для нужд населения, чтобы максимально снизить конечную цену. При этом предприятие получит возможность реализовывать около 40% своей электроэнергии на рыночных условиях. Это позволит "Энергоатому" получать прибыль, своевременно выплачивать зарплату, вовремя производить ремонтные программы", – уверял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как пишет "Интерфакс-Украина", 13 августа, после обнародования окончательного варианта положения, "Энергоатом" выступил против нововведений.

"Окончательный вариант положения, опубликованный на сайте Кабмина, скорее всего, является свидетельством неприкрытого лоббизма и манипуляции информацией о рынке электроэнергии с целью введения в заблуждение руководства правительства. Администрирование стоимости электроэнергии для одного из участников рынка в рамках его обязательств перед государством – это откровенная дискриминация в пользу других участников, а значит – нарушение базового принципа конкуренции", – заявили в компании.

В "Энергоатоме" сообщили, что в окончательном варианте документа появился пункт об администрировании цены, которого не было в проекте постановления, утвержденном на заседании правительства 5 августа.