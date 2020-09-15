Пытаясь подчинить "Укргидроэнерго" Кабмину, Шмыгаль подставляет Зеленского – эксперт

Переподчинение "Укргидроэнерго" Кабмину, которое инициировал премьер Денис Шмыгаль, возмутит международные финансовые институты и вызовет ряд других проблем, нести ответственность за которые придется президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет экс-главред "Экономической правды", автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

Сергей Лямец: "Укргидроэнерго" получило международные кредиты от Европейского инвестиционного банка, а в кредитном соглашении значится, что до возврата кредитов не может быть ни реорганизации, ни объединения, ни разделения Фото: bitva.wiki

Инициатива премьер-министра Дениса Шмыгаля о переподчинении "Укргидроэнерго" Кабинету Министров обоснована его личными интересами, пишет в своем блоге на сайте "Корреспондент" экс-главред "Экономической правды", автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

"Обычно такие перестановки случаются, когда чиновники хотят "воткнуть" руководить компанией своего человека. А еще лучше – безымянного исполняющего обязанности, который добывает деньги для своего человека. Тогда даже лучше – не придется возиться с публичным конкурсом. Новоназначенный безымянный фунт будет подписывать все, что ему скажут. Что происходит дальше, мы знаем из богатого опыта, который мы почерпнули за последний год", – отметил он.

По мнению Лямца, переподчинение "Укргидроэнерго" негативно скажется на финансовых показателях деятельности одного из самых прибыльных предприятий Украины в энергетическом секторе.

"Укргидроэнерго – это последняя энергетическая компания Украины, которая в 2020 году осталась прибыльной. Убыток "Укрэнерго" – 18 млрд грн за полугодие, НАЭК "Энергоатом" – 2,65 млрд грн, "Центрэнерго" – 493 млн грн", – отмечает автор.

Лямец обращает внимание, что "Укргидроэнерго" закончила первое полугодие текущего года, показав чистую прибыль в размере 1,3 млрд грн и заплатив в госбюджет 1 млрд грн дивидендов. Он отмечает, что такие предприятия энергетики, как "Энергоатом", "Центрэнерго" и "Укрэнерго", контролируются людьми, близкими к украинским олигархам, и все это происходит "под носом у премьера, который ничего не делает, чтобы навести порядок в сфере государственного имущества".

"Это же при Шмыгале потрошат "Центрэнерго" и "Энергоатом", а таможни отданы в управление мафии. После этого мы удивляемся, что рейтинг [президента Украины Владимира] Зеленского валится со скоростью падающего самолета? А какой реакции вы хотели, когда люди видят, как ширится схематоз на фоне растущей безработицы в Украине?" – написал Лямец.

Такие действия Кабмина негативно скажутся на рейтингах президента, считает автор публикации. Он уверен, что переподчинение "Укргидроэнерго" возмутит международные финансовые институты.

"Укргидроэнерго" получило международные кредиты от Европейского инвестиционного банка, а в кредитном соглашении значится, что до возврата кредитов не может быть ни реорганизации, ни объединения, ни разделения, ни других действий с компанией. Там же значится, что всю работу "Укргидроэнерго" ведет только через Минэнерго. В Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС значится, что государство может управлять собственностью или через Минфин, или через Минэкономики, или через профильное министерство. Но – не Кабмин. Принципы ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. – "ГОРДОН"), которые также подписала Украина, прямо запрещают совмещать владение и управление государственной собственностью. А значит, Кабмин не может управлять "Укргидроэнерго", – написал Лямец.

Он отмечает, что в намерениях Кабмина просматриваются все признаки рейдерства, за что, с учетом прогнозируемой, по его словам, отставки Шмыгаля, ответственность придется нести Зеленскому.