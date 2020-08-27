"Укрэнерго" в 2018–2019 годах покупала оборудование дешевле, чем "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Центрэнерго" и операторы систем распределения – исследование

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на тендерах получает цены от поставщиков иногда в два раза ниже, чем другие участники рынка, выяснили журналисты издания ExPro.

"Укрэнерго" покупает через тендеры оборудование дешевле, чем другие участники рынка, в том числе "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Центрэнерго" и операторы систем распределения, пишет профильное издание об энергетике ExPro в статье "Кейс "Укрэнерго": успешный корпоративный опыт vs политические обвинения".

По данным автора статьи Дмитрия Сидорова, национальная энергетическая компания дешевле в 0,4–2,1 раза, чем другие, покупала в том числе огнетушители, рубероид, доступ в интернет и другие распространенные товары и услуги.

Портал отмечает, что в апреле 2018 года инициатива прозрачности инфраструктуры CoST (Construction Sector Transparency Initiative) признала уровень открытости информации о закупках НЭК беспрецедентным, так как она предоставила 93% информации на запросы инициативы. Такую оценку "Укрэнерго" получило и от международной организации Transparency International.

В качестве одного из примеров журналист привел закупку трансформаторов, которые "Укрэнерго" собиралась купить за $26 тыс. каждый, в некоторых тендерах цена доходила до $35 тыс, а на мировом рынке цена на подобные трансформаторы составляла $10–15 тыс. В ситуацию вмешались Антимонопольный комитет и СБУ, глава "Укрэнерго" Юрий Касич был уволен. 2 октября 2015 года "Укрэнерго" уже с новым руководителем во главе, Всеволодом Ковальчуком, объявила новый тендер на покупку 22 трансформаторов ожидаемой стоимостью 2,05 млрд грн.

"Новая команда изменила требования к производителям и провела работу со многими поставщиками оборудования. На новый тендер пришли иностранные производители, а именно компании Siemens, ABB, Daewoo International Corporation и Hyundai, также был и ЗТР ("Запорожтрансформатор". – "ГОРДОН"). В результате прозрачной и конкурентной закупки стоимость покупки трансформаторов снизилась более чем в два раза – со стартового значения 2 млрд грн до 928,6 млн грн. Наиболее интересно то, что победителем стал тот же ЗТР, но на этот раз снизив цену до рыночного уровня", – отмечается в статье.