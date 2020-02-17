Неудавшаяся атака на набсовет "Укргидроэнерго" – это прецедент и тревожный сигнал для всего корпоративного сектора Украины – журналист Лямец

Наблюдательный совет "Укргидроэнерго" является органом нового образца, большинство членов которого должны быть именно независимыми, заявил журналист, экс-главред "Экономической правды", автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

Независимые наблюдательные советы госпредприятий, которые долгое время оставались "непробиваемой стеной для правительства", могут утратить самостоятельность, что неминуемо плохо повлияет на корпоративный сектор украинской экономики. Об этом в блоге на "Украинской правде" пишет журналист, экс-главред "Экономической правды", автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

Речь идет о ситуации, когда глава наблюдательного совета "Укргидроэнерго" Валентин Гвоздий был отстранен от выполнения своих полномочий указом Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины. Он заявил, что причиной отстранения стал отказ выполнять незаконные требования руководства Минэнерго. Окружной административный суд Киева признал указ Минэнерго незаконным и восстановил Гвоздия в должности.

Лямец отметил, что этот случай является прецедентом и что "если сейчас Министерству энергетики удастся, нарушая закон, пробить эту стену, то смысл в независимых набсоветах потеряется раз и навсегда".

Журналист напомнил, что набсовет "Укргидроэнерго" является органом нового образца, большинство членов которого должны быть именно независимыми.

"Формально, государство их назначает, а вот уволить по звонку не может. В итоге эти члены набсовета имеют большую свободу действий в общении с министерством. Особый статус еще и в том, что их отбирает комиссия из ЕБРР, МВФ, МФК и других международных кредиторов. Сегодня такие набсоветы есть в десятках государственных компаний, среди которых "ПриватБанк", "Нафтогаз України", "Укрзалізниця", "Укргазвидобування", – написал он.

Лямец обратил внимание, что "сама возможность работать и делать преобразования без ежесекундной оглядки на министерство очень важна, так как появляется возможность привлекать на работу в госкомпании действительно профессиональных менеджеров, а не политических назначенцев".

Журналист отметил, что "Укргидроэнерго" уже не просто государственное предприятие: "Компания уже корпоратизирована. Это значит, что, оставаясь на 100% в собственности государства, предприятие приняло форму акционерного общества и законодательство выставило четкие рамки общения собственника, набсовета и правления".

Он напомнил, что с 2017 года работает закон, который определяет, что "решающий голос в набсовете имеют независимые члены. Они обязаны согласовывать решения компаний на сумму большую, чем 10% стоимости компании. А значит, берут на себя ответственность, в том числе имущественную, за решения правления компании".

Таким образом, по словам Лямца, Гвоздий оказался независимым членом набсовета, уволить которого министерство не может ввиду отсутствия полномочий.

"Министерство может менять лишь зависимых членов набсовета. А Гвоздий был отобран на конкурсе под пристальным вниманием ЕБРР, МВФ, МФК и других как независимый член набсовета. У него другой статус. Он и другие отобранные по той же процедуре составляют костяк набсовета, который менять просто так нельзя. Уволить независимого члена набсовета можно, только обратившись с иском в суд. Собственно, это и зафиксировал Окружной админсуд Киева, когда остановил решение Минэнерго. С отметкой, что решение министерства очевидно противоправное в том смысле, что процедура увольнения не соблюдена", – уточнил он.

Лямец высказал предположение, что действия Минэнерго "очень походят на классическую коррупцию, когда власть используется для того, чтобы освоить потоки крупной государственной компании".

По мнению эксперта, "возможный корень проблемы всей этой истории" лежит в персоне заместителя министра энергетики и охраны окружающей среды Виталия Шубина. В частности, Лямец отметил, что, по имеющимся у него данным, с момента назначения первый замминистра энергетики Шубин пытался стать членом в наблюдательном совете одной из крупных государственных энергокомпаний.

"Шубин принял участие в конкурсе на председателя правления "Укрэнерго", но не прошел. После этого долго говорили, что он может возглавить "Энергоатом". В конце концов, Шубин победил в конкурсе в "Укргидроэнерго" как зависимый член, назначаемый государством", – рассказывает журналист. При этом он упоминает информацию о вероятной коррупционной составляющей во время проведения конкурса на должность.

Кроме этого, по мнению автора, должность руководителя компании "Укргидроэнерго" может быть главной целью заинтересованной стороны.

"Уволить нынешнего гендиректора не удалось, потому что помешал глава набсовета. Вот почему Шубин пытается сейчас зачистить главу набсовета. Но с этим опять есть сложность. Объективных причин для смены руководства пока не видно. Компания глубоко прибыльная и благополучная. Нынешний глава набсовета "Укргидроэнерго" оказался непростым препятствием. Уволить его с нахрапу оказалось невозможно. Поэтому я подозреваю, что теперь Минэнерго начнет торпедировать руководство компании информационно", – подчеркнул Лямец.

Он отметил, что международные партнеры, такие как МВФ, ЕБРР и другие, которые финансировали внедрение в Украине общепринятых мировых практик, в том числе управления государственной собственностью, могут дать свою оценку ситуации вокруг "Укргидроэнерго" на самом высоком политическом уровне. Это, по мнению автора, может означать в том числе смену руководителя министерства.