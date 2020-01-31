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ПОЛИТИКА

Набсоветы призваны гарантировать развитие компаний при очередной смене власти – глава набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздий

Внедрение наблюдательных советов на государственных предприятиях защищает их от политического влияния, заявил глава наблюдательного совета "Укргидроэнерго" Валентин Гвоздий.

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Валентин Гвоздий: Если один субъект пытается завладеть функциями и полномочиями другого субъекта, то в распоряжении последнего есть инструмент противодействия
Валентин Гвоздий: Если один субъект пытается завладеть функциями и полномочиями другого субъекта, то в распоряжении последнего есть инструмент противодействия
Фото: unian.net

Наблюдательные советы не только дают инструмент контроля над эффективным использованием имущества предприятий, но и противодействуют отмыванию доходов и рейдерству, написал в колонке на сайте агентства УНИАН глава наблюдательного совета "Укргидроэнерго" Валентин Гвоздий.

"Наблюдательные советы были созданы именно для того, чтобы обеспечить контроль и надзор за эффективным и рациональным использованием имущественного комплекса предприятий, соблюдением норм антикоррупционного законодательства, противодействовать отмыванию доходов, рейдерству и так далее", – заявил он.

Гвоздий подчеркнул, что государственные предприятия в энергетической отрасли имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, поэтому в госсекторе роль набсоветов особенно важна.

"Одной из основных задач корпоратизации стала защита государственных предприятий от политического влияния. Внедрение наблюдательных советов в таких особенных корпоративных структурах и наличие в их составе независимых членов, с которыми заключается контракт на три года, как раз и призвано стать юридической гарантией того, что при очередной смене власти госкомпаниям не грозит институционный стресс. То есть, они и дальше смогут стабильно развиваться в соответствии с принятыми стратегиями и планами, выполняя свою главную функцию – защиту потребителя, обеспечивая его достаточным количеством ресурсов и при этом генерируя прибыль", – написал руководитель наблюдательного совета. 

Они напомнил, что эти органы имеют исключительные полномочия, могут принимать решения о проведении очередных и внеочередных общих собраний, избирать и прекращать полномочия главы и членов исполнительного органа, контролировать своевременность отчетов, избирать аудитора для проведения проверки и выполнять другие функции. Наблюдательные советы обеспечивают систему сдержек и противовесов. 

"Другими словами, если один субъект пытается завладеть функциями и полномочиями другого субъекта, то в распоряжении последнего есть закрепленный законом и уставом инструмент противодействия", – резюмировал Гвоздий.

Теги: экономика, законодательство, аудит, Набсовет, Укргидроэнерго
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