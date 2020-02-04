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Гвоздий заявил, что Минэнерго досрочно прекратило его полномочия как главы набсовета "Укргидроэнерго" из-за отказа выполнять незаконные указания

Экс-глава наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" Валентин Гвоздий сообщил, что ему угрожали увольнением в случае невыполнения незаконных требований и что такое же давление могут оказывать и на других членов набсовета.

Валентин Гвоздий: Налицо коррупционное действие со стороны первого замминистра Шубина, который действовал в явном конфликте интересов и незаконно стал членом набсовета
Валентин Гвоздий: Налицо коррупционное действие со стороны первого замминистра Шубина, который действовал в явном конфликте интересов и незаконно стал членом набсовета
Фото: Valentyn Gvozdiy / Facebook

Министерство энергетики Украины досрочно прекратило полномочия главы наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" Валентина Гвоздия. На своей странице в Facebook он заявил, что это произошло из-за его отказа выполнять незаконные указания руководства Минэнерго.

"Сегодня Міненергодовкілля досрочно прекратило мои полномочия члена наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго". Это произошло после того, как я отказался выполнять незаконные указания первого заместителя профильного министра. Решение Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины является политически мотивированным и незаконным, ведь независимый член наблюдательного совета может быть уволен только по решению суда, а не приказом министра. Законом специально гарантирована особая процедура увольнения независимых директоров (членов) наблюдательных советов государственных предприятий, которая была призвана уберечь государственные предприятия от незаконного политического влияния", – написал Гвоздий.

О давлении со стороны первого замминистра энергетики Виталия Шубина он заявил публично перед заседанием наблюдательного совета, пишут "Українські новини". В чем заключались требования заместителя министра, Гвоздий не уточнил. В комментарии агентству чиновник сообщил, что Шубин приехал на заседание уже как новый член набсовета.

"Налицо коррупционное действие со стороны первого замминистра Шубина, который действовал в явном конфликте интересов и незаконно стал членом набсовета ЧАО "Укргидроэнерго", – сказал Гвоздий.

Он добавил, что ему угрожали увольнением в случае невыполнения требований и что незаконное давление могут оказывать и на других членов набсовета.

"Главная задача наблюдательных советов – обеспечить контроль и надзор за эффективным и рациональным использованием имущественного комплекса предприятий. Но главным в деятельности наблюдательных советов является – и надеюсь, будет дальше – строгое соблюдение норм законодательства, – написал он в соцсети. – Призываю не бояться расправы и действовать исключительно в рамках закона и в интересах государства Украина, не поддаваясь постороннему давлению".

Решение Минэнерго Гвоздий считает незаконным и собирается обжаловать в суде.

https://www.facebook.com/valentyn.gvozdiy/posts/10221648706987803

Теги: Министерство энергетики, законодательство, увольнение, Укргидроэнерго, Валентин Гвоздий
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20 октября, 2016 20.10
 

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