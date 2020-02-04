Глава украинской системы торгов арестованным имуществом хочет уволиться

Генеральный директор государственного предприятия "СЕТАМ", которое отвечает за продажи арестованного имущества, Виктор Вишнев сообщил 4 февраля на пресс-конференции, что хочет уйти в отставку. Об этом сообщает УНН.
"Буду обращаться в Министерство юстиции с просьбой удовлетворить мое заявление о добровольном расторжении контракта со мной как с руководителем. Надеюсь, в дальнейшем та команда, которая работала над СЕТАМ, продолжит над ним работать", – сказал он.
По словам Вишнева, решение было "обоюдно-добровольное".
Он подчеркнул, что при увольнении не получит компенсаций.
Глава СЕТАМ объяснил, что он занимается несколькими проектами в государственном секторе.
Вишнев был назначен и.о. гендиректора СЕТАМ в январе 2016 года.