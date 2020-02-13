Незаконные действия Минэнерго ставят крест на корпоратизации госсектора – глава набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздий

Суд признал действия Минэнергоэкологии по прекращению полномочий главы набсовета ЧАО "Укргидроэнерго" противоправными, заявил сам председатель наблюдательного совета Валентин Гвоздий.

Валентин Гвоздий: Если сегодня власть так дерзко нарушает закон, то возникает вопрос, имеет ли она моральное право требовать соблюдения этого закона от обычного гражданина Фото: Valentyn Gvozdiy / Facebook

Глава наблюдательного совета "Укргидроэнерго", адвокат Валентин Гвоздий считает, что попытки политического давления на независимых членов набсоветов государственных предприятий со стороны Министерства энергетики и защиты окружающей среды – это тест на коррупцию для нынешней власти. Об этом он заявил "Українським новинам", комментируя решение суда о своем восстановлении в должности главы набсовета после распоряжения Минэнергоэкологии о досрочном прекращении его полномочий.

"Админсуд признал действия Минэнергоэкологии противоправными и разъяснил, что в Украине есть два типа членов наблюдательных советов госпредприятий – представители государства и независимые члены. Для независимых членов законодательство предусматривает отдельный механизм – ст. 53-1 закона Украины "Об акционерных обществах". Согласно этой статье, "в случае, если независимый директор (член) наблюдательного совета" не соответствует требованиям, установленным законом для независимого директора, то акционер вправе обратиться в суд с соответствующим иском о прекращении его полномочий. А пока суд будет рассматривать этот иск, независимый директор продолжает исполнять свои обязанности до вступления в силу судебного решения по этому спору", – отметил Гвоздий.

Глава набсовета "Укргидроэнерго" подчеркнул, что это – единственный законный способ досрочно прекратить полномочия члена набсовета. Гвоздий также напомнил, что именно стало первопричиной его незаконного увольнения. По его словам, 24 января первый замминистра энергетики и охраны окружающей среды Виталий Шубин пригласил его на встречу. На ней также присутствовал Олег Палайда – член набсовета, делегированный министерством. В беседе они сообщили Гвоздию, что намереваются снять с должности гендиректора "Укргидроэнерго" и "попросили" внести этот вопрос в повестку дня заседания набсовета 4 февраля 2020 года.

В случае отказа Гвоздию угрожали увольнением. По его словам, ему прямо сообщили, что, если гендиректор не будет уволен решением набсовета, они дискредитируют его и "натравят" правоохранительные органы. При этом намекнули, что такой же прием применят и к членам набсовета, которые откажутся способствовать незаконному увольнению гендиректора.

"Как только закончилась встреча, я незамедлительно обратился в антикоррупционные органы и сообщил о ситуации. Параллельно дал интервью ряду СМИ, в которых четко заявил о своих намерениях придерживаться буквы закона и не выполнять незаконные приказы. А уже 4 февраля получил электронное письмо, которым сообщалось о досрочном прекращении моих полномочий", – сообщил Гвоздий.

Гвоздий считает, что такими действиями должностные лица Минэнергоэкологии хотели достичь своих коррупционных целей, так как, избавившись от него, пытались запугать и других независимых членов наблюдательных советов госпредприятий. Он подчеркнул, что целью реформы корпоративного управления госсектора, в частности внедрения наблюдательных советов было, в том числе, и страхование госпредприятий от политического влияния.

"Сегодня нужно поднять вопрос на самом высоком уровне государственной власти, поскольку такие действия бросают тень и ставят крест не только на принципах верховенства права, но и на корпоратизации госсектора. Ведь если сегодня власть так дерзко нарушает закон, то возникает вопрос, имеет ли она моральное право требовать соблюдения этого закона от обычного гражданина", – резюмировал Гвоздий.