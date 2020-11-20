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Санду выступила за полный вывод российских войск с территории Молдовы

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдовы, заявила, что поддерживает мирное решение вопроса, связанного с Приднестровьем.

Санду: Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы
Санду: Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы
Фото: ЕРА

Российские войска должны быть полностью выведены с молдавской территории, заявила в интервью "Европейской правде" Майя Санду, победившая на выборах президента Молдовы.

"Я выступаю против федерализации Молдовы, я не поддерживаю варианты, которые предлагали [предшественник на посту президента Молдовы Игорь] Додон с его партией. Потому что они хоть и не делали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили и будем говорить об этом и в дальнейшем", – сказала Санду.

Она выступает за мирное решение вопроса, связанного с Приднестровьем.

"Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы, и мы должны быть готовы к появлению этого. Но в любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдове. Более того, я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом. Я понимаю, что это очень непростая задача, но простого решения здесь нет. Приднестровье – это регион, который откололся, куда представители конституционной власти Молдовы не могут даже попасть. И да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе и через поставки газа бесплатно, и многими другими способами", – отметила Санду.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%.

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

Теги: Россия, Молдова, Приднестровье, федерализация, независимость, Игорь Додон, суверенитет, Майя Санду, войска
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