Проевропейский кандидат и борец с коррупцией. Кто такая Майя Санду – будущий президент Молдовы. Главное

Учеба и карьера

Майя Санду родилась 24 мая 1972 года в селе Рисипень Фалештского района Молдовы. Отец работал ветеринаром, а мать преподавала музыку в школе и работала с начальными классами.

"У меня было очень счастливое детство благодаря родителям. Были, конечно, и проблемы. Но они делали все так, чтобы я и моя сестра чувствовали себя счастливыми детьми. Так что я вспоминаю с улыбкой детство", – сказала она в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

С 1989-го по 1994 год Санду училась в Академии экономического образования Молдовы, потом три года – в Академии государственного управления при президенте Молдовы, где изучала международные отношения.

Работала в Минэкономики Молдовы, была экономистом в представительстве Всемирного банка в Молдове, в 2007–2009 годах была консультантом по реформе центрального публичного управления.

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В 2010 году окончила Школу управления имени Джонна Ф. Кеннеди – один из факультетов Гарвардского университета, который готовит специалистов в области госуправления, экономического развития и политологии.

В 2010–2012 годах работала советником исполнительного директора Всемирного банка, в это время жила в Вашингтоне.

"И в Гарварде, и во Всемирном банке я поняла, что развитие – это сложный процесс, что не только моя страна движется медленно, как я считала, что вообще нужно работать, работать и верить, что можно изменить к лучшему жизнь людей в своей стране", – сказала она в интервью Дмитрию Гордону.





Министр образования

В 2012 году Санду вернулась в Молдову.

"Во-первых, потому, что я хотела вернуться. Во-вторых, потому, что мне предложили стать министром образования. Я всегда верила, что образование – это, наверное, самое важное. И я всегда всем говорила в разных правительствах, что нужно заниматься реформами образования. Потому что это будущее нашей страны. И тогда, когда мне предложили, я решила попробовать. Потому что я считала и считаю это очень важным", – сказала Санду в интервью Гордону.

С июля 2012 года Санду была министром образовния Молдовы. На этой должности она провела ряд реформ. В частности, были ужесточены меры безопасности на национальных экзаменах. В центрах экзаменации соискателей на степень бакалавра были установлены камеры наблюдения и металлоискатели. Работы студентов, которых подозревали в списывании, аннулировались и их лишали права пересдать экзамен во время следующей сессии. Также был разработан новый Кодекс об образовании.

Санду выступала за повсеместное изучение английского языка. В то же время русский предлагали учить факультативно.

Фото: EPA

В интервью Гордону Санду заверила, что не собирается ущемлять права русскоязычных жителей Молдовы.

"Во-первых, у нас где-то 25% людей, которые разговаривают по-русски. Для них русский язык родной. И, опять же, господин Додон пытается всех напугать, что я что-то сделаю с этим. Я хочу, чтобы было всем понятно: для меня права человека – это самое важное. И я буду делать все, чтобы уважали права людей, включая тех, для которых русский язык – родной язык. То есть никто не собирается ничего делать против русскоязычных. Я буду делать все для того, чтобы мы нашли дополнительные деньги для того, чтобы все этнические группы могли учить родной язык... И в то же время мы должны, опять же, делать программы для того, чтобы учить и государственный, румынский, язык. Это очень важно для того, чтобы мы смогли жить вместе в одной стране", – сказала она.

Своя партия, выборы 2016 года, премьерство

В 2015 году Санду заявила о создании своего политического проекта "Сделай шаг с Майей Санду". Позже партию переименовали в "Действие и солидарность".

В 2016 году политик участвовала в президентских выборах. Тогда Санду вышла во второй тур, но проиграла Додону: она набрала 47,89% голосов, а Додон – 52,11%.

В 2019 году Санду стала премьером Молдовы. Это назначение сопровождалось скандалом и политическим кризисом. 8 июня, после того как Конституционный суд Молдовы решил, что парламент страны следует распустить из-за неспособности в течение 90 дней сформировать правительство, на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Санду.

Но правительство Павла Филипа отказывалось уходить в отставку и до 14 июня в Молдове существовало два правительства – Санду и Павла Филипа. 14 июня Демократическая партия Молдовы отказалась от власти, а правительство Филипа ушло в отставку в полном составе.

Фото: EPA

Санду была премьером несколько месяцев. 8 ноября Партия социалистов зарегистрировала инициативу об объявлении вотума недоверия правительству Санду. Причиной стало то, что правительство взяло на себя ответственность за внесение поправок в закон "О прокуратуре", согласно которым премьер-министр может выдвигать кандидатов на должность генерального прокурора. Парламент 12 ноября поддержал отставку правительства.

"Все коррупционеры Молдовы испугались, когда мы разработали серьезную реформу юстиции. И когда они увидели, что это не только разговоры, а что мы начинаем действовать... Все те, кто боится независимой юстиции и сильного, функционального государства, решили тогда снять правительство", – рассказала она в интервью Гордону.

Президентские выборы 2020 года

18 июля 2020 года партия "Действие и солидарность" выдвинула кандидатуру Санду на пост президента Молдовы.

"Наш долг – очистить страну от политиков, которые воспринимают Молдову как бездонный мешок, откуда они насыщают себя. Я уверена, приложив много усилий, мы победим на этих выборах. Это время хороших людей, которые знают, какой должна быть наша страна", – цитирует Санду Newsmaker.

В первом туре политик заняла первое место, набрав 36,16% голосов. Додон получил тогда 32,61%.

15 ноября прошел второй тур президентских выборов. По результатам обработки 100% бюллетеней Санду набрала 57,72% голосов, а Додон – 42,28%. Результаты выборов еще должен утвердить Конституционный суд.

После победы Санду поблагодарила граждан Молдовы.

"Я хочу, чтобы Молдову перестали ассоциировать с бедностью, коррупцией и эмиграцией", – цитирует ее Newsmaker.

Фото: EPA

Додон заявил, что результаты выборов пока предварительные, поэтому он "предварительно поздравляет" Санду.

"Я предварительно поздравляю Майю Санду, но я обязан защищать голоса тех, кто голосовал за меня, всеми законными средствами – ЦИК, судом, Конституционным судом", – сказал он.

По утверждениям Додона, его штаб фиксировал "беспрецедентные нарушения" на выборах. В то же время, он призвал своих сторонников не выходить на протесты. По его словам, если суд подтвердит, что выборы прошли законно, он "прекратит и эту избирательную кампанию".

Украина о Санду и Санду об Украине

Во время работы премьером в июле 2019 года Санду совершила визит в Украину. В начале брифинга после встречи с президентом Владимиром Зеленским она говорила по-украински.

"Шановний пане президент! Для мене честь бути тут, у Києві, – столиці європейської нації, яка продемонструвала стільки відваги, сили та стійкості у боротьбі за свободу і незалежність. Ми у Молдові повністю підтримуємо територіальну цілісність України і я відчуваю глибоку повагу та шану до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну, її суверенітет і майбутнє як європейської держави", – сказала она.

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Видео: editor GORDON / YouTube

В интервью Гордону Санду вспоминала встречу с Зеленским.

"Ваш президент очень обаятельный, я должна сказать. Но разговор у нас был очень серьезный, по серьезным вопросам. И нам еще много есть о чем говорить, потому что у нас серьезная повестка по разным вопросам, по которым нам нужно найти решения", – сказала она.

Санду в интервью Гордону подчеркнула еще раз, что уважает территориальную целостность Украины.

"Я всегда говорила, что уважаю территориальную целостность Украины. И я считаю, что только так можно построить хорошие отношения. И еще я считаю, что Молдова и Украина находятся в одной геополитической связке. И для нас очень важно, что Украина поставила цель, задачу быть ближе к Европейскому союзу. Для нас это очень важно. И мы надеемся, что вы продолжите идти по этому пути. Потому что тогда и мы сможем пойти по пути сближения с Европейским союзом... Я считаю, что вместе – Молдова и Украина – мы будем сильнее. И я хочу, чтобы мы продолжали наш путь к сближению с Европейским союзом и построили страны, в которых люди жили хорошо", – сказала политик.

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Видео: В гостях у Гордона / Youtube

Также Санду неоднократно отмечала, что благодаря Украине кремлевский проект "Новороссия" удалось остановить.

"Когда граждане Украины в 2014 году встали на защиту своей страны, они защищали и нас, Республику Молдова. Потому что если бы так называемый проект "Новороссия" (включавший в себя и Одесскую область) состоялся, это бы дошло и до нас. Так что когда ваши воины погибали, защищая Украину, они защищали и нас. К сожалению, не все в нашей стране это понимают... Если бы Украина не остановила проект "Новороссия" – он бы дестабилизировал и Молдову", – говорила Санду в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" в мае 2020 года.

После оглашения результатов выборов президент Украины Владимир Зеленский поздравил Санду с победой и пригласил ее в Украину с официальным визитом, сообщила его пресс-служба.

Санду в комментарии "РБК-Украина" анонсировала встречу с украинским лидером.

"Я уже поговорила сегодня утром с президентом Зеленским. Мы договорились, что мы восстановим наши хорошие отношения, что достаточно скоро у нас будет встреча и мы будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения ", – сказала она.

Санду и Зеленский встречались в июле 2019 года. Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву легче будет сотрудничать с Санду, чем с Додоном.

"Нам будет легче сотрудничать с президентом Санду, потому что она никогда не делала заявлений, которые вызывают напряжение в украинско-молдавских отношениях, вроде того, что Крым – это "российская территория", – сказал Кулеба.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин назвал победу Санду "хорошей новостью для Украины".

"Победа Санду на президентских выборах в Молдове – это хорошая новость для Украины. Даже очень хорошая, ведь мы сможем больше сделать вместе во всем: от экономики и до решения проблемы Приднестровья. И в продвижении в Евросоюз вместе больше можно сделать, да еще и Грузию взять в компанию, наше сотрудничество втроем может получить новое дыхание. Но есть на мой взгляд, очень большой риск, что Молдова станет лидером в продвижении вперед и реформах на пространстве Центральной Европы, а мы будем отставать. В Молдове немало своих проблем, но на фоне нашего бардака это реально возможно и будет нам дорого стоить в плане внимания к нам. Как-то не хотелось бы, чтобы нам во всем ставили Молдову в пример", – заявил он.

Что Санду планирует сделать в должности президента

В программе Санду, опубликованной на сайте ее партии 10 ноября, указаны 10 шагов, которые она намерена предпринять в качестве президента.

Санду собирается сократить расходы президента. Сейчас она живет в квартире площадью 74,5 м².

"И я не собираюсь переезжать после того, как стану президентом. Я останусь в своей квартире и не буду тратить деньги государства на какие-то дачи президентские. У нас бедная страна, и нужно экономить деньги для того, чтобы повысить пенсии, а не тратить деньги государства на какие-то дачи и так далее", – сказала Санду Гордону.

Также Санду хочет добиться досрочных парламентских выборов, пересмотра бюджета страны на 2021 год, привлечения внешнего финансирования и грантов.

Будучи президентом, политик намерена объявить коррупцию "угрозой для нацбезопасности" и инициировать очистку судебной системы и органов прокуратуры "от людей с проблемами неподкупности".

"В должности премьер-министра я создала Антикоррупционное бюро международных и национальных экспертов для поддержки в расследовании кражи миллиарда и других коррупционных схем. Я срочно восстановлю это бюро для того, чтобы оно смогло поддерживать Высший совет безопасности", – заявила она.

Фото: EPA

Санду в интервью Гордону отметила, что готова встречаться на посту президента с разными лидерами, в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я буду встречаться со всеми теми, с кем нужно, чтобы решать вопросы нашей страны. Я буду встречаться, надеюсь, и с господином [президентом Украины Владимиром] Зеленским, и с президентом Румынии, и с господином Путиным для того, чтобы решать конкретные вопросы. Я уже сказала, что у нас полная повестка с Россией. Особенно разблокирование экспорта молдавского... Я буду разговаривать, исходя из интересов моих граждан. И когда разговариваешь об интересах своих граждан и своей страны, то нечего стыдиться. Я не требую ничего персонально для меня, как это делает господин Додон. Мои граждане очень важны для меня. И я буду вести эти переговоры, исходя из их интересов. И это поможет. Во-первых. И во-вторых, я честный человек: у меня нет скрытых повесток. И это сделает отношения предсказуемыми. То есть я что думаю, то и говорю", – сказала она.

Что пишет о победе Санду западная пресса

Западные издания и агентства акцентируют на проевропейских взглядах Санду и подержке Додона Москвой. Также внимание уделяют тому, что Санду станет первой женщиной на посту президента Молдовы.

Корреспондент BBC Стив Розенберг называет Санду проевропейским кандидатом.

"Это было также голосование по поводу того, должна Молдова смотреть на восток или на запад. Майя Санду выступает за более тесные связи с Европой. Поражение Додона вызывает смущение Кремля: президент Владимир Путин открыто поддержал его в этой гонке. Тем не менее, Молдова – парламентская республика. Здесь президенты изо всех сил пытаются добиться своей цели без парламентского большинства, а этого у госпожи Санду нет", – пишет он.

Financial Times: "Противостояние между проевропейской госпожой Санду и пророссийским господином Додоном – это вторые выборы подряд, где они боролись за пост президента. Это также последняя итерация более масштабной борьбы за геополитическую ориентацию Молдовы, которая оставила глубокие трещины в политике страны с момента обретения ею независимости от Советского Союза в 1991 году. В то время как победа госпожи Санду является ударом по влиянию Москвы в стране, пророссийская Партия социалистов Додона контролирует парламент страны, и результаты выборов за последнее десятилетие не показали стабильного большинства в пользу более глубокой европейской интеграции".

Associated Press: "Воскресные выборы были восприняты как референдум по двум расходящимся взглядам на будущее маленькой восточноевропейской страны, расположеной между Украиной и Румынией. Санду и Додон, которого президент России Владимир Путин назвал своим предпочтительным кандидатом, были соперниками с тех пор, как он с небольшим перевесом победил Санду в президентской гонке 2016 года".

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Reuters: "Запад и Россия соперничают за влияние в бывшей советской республике с населением 3,5 миллиона человек, которая является одной из беднейших стран Европы и пережила резкий экономический спад во время пандемии COVID-19". Санду агентство также назвало "известной своей жесткой позицией в отношении коррупции", а Додона – "промосковским" кандидатом.