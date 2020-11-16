Додон "предварительно поздравил" Санду с победой на выборах, но намерен обратиться в суд

Действующий президент Молдовы Игорь Додон, который баллотировался на второй срок, "предварительно поздравил" бывшего премьер-министра страны Майю Санду с победой на президентских выборах. Об этом он сказал на брифинге 16 ноября, пишет агентство Agora.
Додон отметил, что пока известны предварительные результаты выборов.
"Я предварительно поздравляю Майю Санду, но я обязан защищать голоса тех, кто голосовал за меня, всеми законными средствами – ЦИК, судом, Конституционным судом", – сказал он.
По утверждениям Додона, его штаб фиксировал "беспрецедентные нарушения" на выборах.
В то же время, он призвал своих сторонников не выходить на протесты. По его словам, если суд подтвердит, что выборы прошли законно, он "прекратим и эту избирательную кампанию".
15 ноября в Молдове прошел второй тур выборов президента, на должность претендовали Санду и Додон. Данные ЦИК Молдовы свидетельствуют о победе экс-премьера – после подсчета 99,95% бюллетеней результат Санду составляет 57,74%.