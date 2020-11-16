Додон "предварительно поздравил" Санду с победой на выборах, но намерен обратиться в суд

Президент Молдовы Игорь Додон призвал своих сторонников не выходить на протесты. По его словам, если суд признает, что голосование на президентских выборах прошло без нарушений закона, он готов признать поражение перед Майей Санду, которая, по предварительным данным Центризбиркома, выигрывает выборы.

Додон: Я предварительно поздравляю Майю Санду, но я обязан защищать голоса тех, кто голосовал за меня, всеми законными средствами Фото: EPA

Действующий президент Молдовы Игорь Додон, который баллотировался на второй срок, "предварительно поздравил" бывшего премьер-министра страны Майю Санду с победой на президентских выборах. Об этом он сказал на брифинге 16 ноября, пишет агентство Agora.

Додон отметил, что пока известны предварительные результаты выборов.

"Я предварительно поздравляю Майю Санду, но я обязан защищать голоса тех, кто голосовал за меня, всеми законными средствами – ЦИК, судом, Конституционным судом", – сказал он.

По утверждениям Додона, его штаб фиксировал "беспрецедентные нарушения" на выборах.

В то же время, он призвал своих сторонников не выходить на протесты. По его словам, если суд подтвердит, что выборы прошли законно, он "прекратим и эту избирательную кампанию".

15 ноября в Молдове прошел второй тур выборов президента, на должность претендовали Санду и Додон. Данные ЦИК Молдовы свидетельствуют о победе экс-премьера – после подсчета 99,95% бюллетеней результат Санду составляет 57,74%.