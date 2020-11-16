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Президентом Молдовы избрали Санду – данные ЦИК

После подсчета 98,37% бюллетеней второго тура выборов президента Молдовы экс-премьер-министр Майя Санду набрала 55,68% голосов избирателей. Действующий президент Игорь Додон потерял даже теоретические шансы на победу.

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Санду второй раз была кандидатом в президенты Молдовы
Санду второй раз была кандидатом в президенты Молдовы
Фото: ЕРА

Бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду победила на прошедшем 15 ноября втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте ЦИК страны данные подсчета 98,37% бюллетеней.

Санду поддержали 55,68% избирателей, а ее конкурента, действующего президента Молдовы Игоря Додона, – 44,32%.

Таким образом, Додон потерял даже теоретические шансы выиграть президентские выборы.

Явка во втором туре составила, по данным ЦИК, 52,75%.

Экзит-полл, проведенный 15 ноября организацией WatchDog.md, показывал победу Санду с результатом 54,7%.

Первый тур выборов президента Молдовы прошел 1 ноября, в нем приняли участие восемь кандидатов. Больше всего набрали Санду (36,16%) и Додон (32,61%).

Санду 48 лет. Она родилась в селе Рисипень в Фалештском районе Молдовы (недалеко от границы с Румынией). Окончила Академию экономического образования в Кишиневе по специальности менеджмент, Академию государственного управления при президенте Молдовы (магистр международных отношений) и Гарвардский университет (магистр государственного управления). 

В 1994–1998 годах работала в минэкономики Молдовы, затем – в офисе Всемирного банка в Кишиневе. В 2010–2012 годах была советником исполнительного директора Всемирного банка, жила в США.

В 2012-м вернулась в Молдову, согласившись стать министром образования страны. Занимала эту должность три года. Затем основала партию "Действие и солидарность", в 2016 году принимала участие в выборах президента, вышла во второй тур, но тогда победил пророссийский Игорь Додон, который получил 834 тыс. голосов, Санду во втором туре поддержали 766,6 тыс. избирателей. 

В феврале 2019 года в стране прошли парламентские выборы, Санду избрали депутатом. В июне на фоне конституционного кризиса парламент назначил ее премьер-министром Молдовы, в ноябре по инициативе Партии социалистов (до президентства политсилу возглавлял Додон) это правительство отправили в отставку.


Теги: Молдова, выборы, Игорь Додон, президент, Майя Санду
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