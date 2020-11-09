В Молдове в связи с выборами президента сменили пять министров

В Молдове назначены новые министры экономики и инфраструктуры; иностранных дел и европейской интеграции; обороны; образования, культуры и науки; вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции.

В Молдове 9 ноября сменили пять членов правительства, сообщает Point.md.

Кадровые перестановки произошли после заявления Демократической партии Молдовы, что после инаугурации нового президента представители ДПМ в правительстве уйдут в отставку.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику предложил президенту Игорю Додону кандидатуры новых членов правительства, и уже сегодня они принесли присягу.

На должность заместителя Кику по вопросам реинтеграции назначена Ольга Чеботарь, министр экономики и инфраструктуры – Анатолий Усатый, министром иностранных дел и европейской интеграции – Аурел Чокой, министром обороны – Виктор Гайчук, министром образования, культуры и науки – Лилия Погольша.

В первом туре выборов президента Молдовы, который прошел 1 ноября при участии восьми кандидатов, больше всего набрали экс-премьер-министр Майя Санду (36,16%) и Додон (32,61%). Второй тур состоится 15 ноября.