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Климкин объяснил, почему в первом туре выборов президента Молдовы не победил пророссийский Додон

В первом туре выборов президента Молдовы победу экс-премьер-министра Майи Санду над главой государства Игорем Додоном предопределило голосование на зарубежных избирательных участках, отметил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Додона поддержали 32,61% избирателей
Додона поддержали 32,61% избирателей
Фото: ЕРА

В первом туре выборов президента Молдовы действующий глава государства Игорь Додон с пророссийскими взглядами не победил благодаря зарубежным избирателям. Такое мнение выразил 2 ноября в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Результаты первого тура президентских выборов в Молдове даже комментировать нет смысла - понятно, что мои симпатии на стороне демократических и проевропейских сил. Мне "заходит" другое: [экс-премьер-министр] Майя Санду получила преимущество над пророссийским Додоном во многом благодаря голосованию на зарубежных участках. Это понятно – люди, которые почувствовали, что такое демократия и верховенство права, никогда не будут голосовать за пророссийских кандидатов", – написал дипломат.

Он считает, что и Украине не помешало бы "радикальное увеличение возможностей голосования за рубежом".

"После карантина много украинцев, увы, поедут за границу. Нам было бы классно внедрить электронное голосование, это единственный способ преодолеть расстояния, и это позволит проголосовать всем желающим, несмотря на личные обстоятельства. Понятно, что есть вопросы с кибербезопасностью и возможными манипуляциями, но их все равно нужно решать", – отметил Климкин.

Он подчеркнул, что "есть также большой вопрос с голосованием тех, кто находится в России и на оккупированных территориях".

"Очевидно, что там нет условий для свободного волеизъявления и максимальная угроза манипуляций и давления со стороны российских спецслужб", – объяснил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1304804093200277

Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября, явка составила 42,76%.

После обработки 100% протоколов Центризбирком Молдовы предварительно зафиксировал победу Санду с результатом 36,16%. У Додона – 32,61. Они выходят во второй тур выборов. За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого, занявшего третье место, проголосовало 16,9% избирателей. Всего было восемь кандидатов.

На зарубежных избирательных участках Санду поддержали 70,12% избирателей, Усатого – 17,25%, Додона – 3,65%.

Теги: Молдова, выборы, демократия, Павел Климкин, Игорь Додон, голосование, кибербезопасность, Майя Санду
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