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Кандидат в президенты Молдовы Санду: Конфликт в Приднестровье не решается, потому что в Кишиневе есть люди, делающие большие деньги на контрабанде там

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду рассказала, что, когда она возглавляла правительство, контрабанды сигарет в Приднестровье не было.

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Санду: Мы не приблизились к тому, чтобы найти политическое решение этого конфликта
Санду: Мы не приблизились к тому, чтобы найти политическое решение этого конфликта
Фото: ЕРА

Ситуация с Приднестровьем не приблизилась к урегулированию. Об этом бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду, которая баллотируется на пост президента, заявила в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"К сожалению, в Приднестровье, вопреки тому, что очень много было сделано, мы не приблизились к политическому урегулированию. Вообще, по поводу Приднестровья у Республики Молдова был мягкий подход, если можно так сказать. Приднестровье – это часть механизма переговоров "5+2" (в переговорном процессе принимают участие представители Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины и наблюдатели от ЕС и США. – "ГОРДОН"). Предприятия, которые находятся на территории Приднестровья, зарегистрированы на правом берегу. Они участвуют в нашем торговом режиме с Европейским союзом. И вообще, 65% экспорта Приднестровья идет в Европейский союз. И только 8% – в Россию", – сказала она.

По словам экс-премьер-министра, за все эти годы было подписано около 300 документов по Приднестровью.

"Но, несмотря на все эти вещи, как я сказала, мы не приблизились к тому, чтобы найти политическое решение этого конфликта. И я считаю, что одна из главных причин – это то, что в Кишиневе есть люди, которые делали и сегодня делают большие деньги на контрабанде, на коррупционных схемах, которые происходят на территории Приднестровья", – объяснила Санду.

Она отметила, что люди в Кишиневе "делают деньги", используя схемы, в которых Приднестровье производит электричество, используя бесплатный газ и продавая электроэнергию правому берегу Молдовы за "очень высокую цену".

"Или контрабанда. За те пять месяцев, когда я была премьер-министром, не было вообще никакой контрабанды сигарет. Ноль. Это показывают все международные отчеты. После того как сняли правительство, вернулись к такому же объему контрабанды: 4 миллиарда штук в год. То есть то же самое, что было при [экс-лидере Демократической партии Молдовы, бизнесмене Владе] Плахотнюке, только сегодня при [президенте Молдовы Игоре] Додоне", – считает Санду.

Политик подчеркнула, что "это огромные деньги".

"И из-за того, что люди делают такие огромные деньги, они даже не хотят найти решение этого конфликта. И господин Додон – это один из тех людей, которые сегодня зарабатывают на таких коррупционных схемах и контрабанде", – заявила экс-премьер Молдовы.

Санду согласилась с тезисом, что руководители Молдовы, с которыми она борется в том числе, "являются большими патриотами Молдовы и объединения Молдовы, а на деле благодаря деньгам, которые достаются им от контрабанды и от теневых всяких оборотов, они продолжают мириться с существованием Приднестровья, потому что имеют там деньги".

Кандидат в президенты Молдовы Санду: Я уважаю территориальную целостность Украины. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

Теги: Газпром, Молдова, газ, Приднестровье, бизнес, электричество, контрабанда, электроэнергия, Кишинев, Игорь Додон, сигареты, конфликт, Российская Федерация, премьер-министр, Майя Санду, Владимир Плахотнюк (Молдова)
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