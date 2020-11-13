Кандидат в президенты Молдовы Санду: В такой маленькой и бедной стране, как Молдова, была банковская кража – миллиард долларов. Это 12% ВВП!

Коррупция в Молдове привела к высокому уровню бедности и к тому, что треть населения страны уехала. Об этом экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду, которая победила в первом туре выборов президента, рассказала в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По ее словам, уезжает много молодых людей, потому что они не видят никакой перспективы.

"Все слышали про коррупционные схемы, которые происходили в последние годы в нашей стране. Все слышали про банковскую кражу. Только одна схема – 12% ВВП. Кто захочет работать и платить налоги в стране, где только за одну коррумпированную схему воруют 12% ВВП? И вот прошло пять лет – и никто за это не отвечает. Деньги не вернули. И это только один случай. Потому что есть и другие", – говорит Санду.

Она отметила, что граждане Молдовы не верят, что могут хорошо жить в своей стране.

"А бедность – из-за коррупции. Эмиграция и бедность – это из-за коррупции. Поэтому мы боремся с коррупцией. Поэтому это самая главная задача для нас сегодня: спасать государство, избавиться от коррупции, строить сильные государственные организации для того, чтобы они не дали этому происходить и дальше, то есть остановить коррупцию, и для того, чтобы развивать экономику, чтобы у людей были рабочие места здесь и они не уезжали за границу", – отметила экс-премьер.

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Санду 48 лет. На президентских выборах в Молдове она набрала 36,16% голосов и вышла во второй тур вместе с действующим президентом страны Игорем Додоном, который известен пророссийской позицией (за него проголосовало 32,61% избирателей).

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



