Кандидат в президенты Молдовы Санду: Додон – нерукопожатный. За четыре года у него не было ни одного официального визита в европейские страны и США

Экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду, которая победила в первом туре выборов президента, в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвала нерукопожатным действующего президента страны Игоря Додона.

"Мы знаем, что Додон хочет использовать Россию для того, чтобы остаться у власти. И он обещал очень много России: делал обещания, которые нельзя вообще выполнить. И сейчас Россия поняла, что он обманывал. Из того, что мы видели, из материалов, которые были в прессе – недавних расследований, – мы видели, что его там уже не принимают на высоком уровне. Им занимаются люди на уровне начальников отделов в Кремле. То есть все поняли, что это товарищ, которому нельзя верить", – подчеркнула Санду.

По ее словам, она только за четыре месяца совершила больше визитов в другие страны, чем Додон.

"Вообще за четыре года он не встречался ни с кем в Киеве, Бухаресте. У него не было ни одного официального визита. Он не встречался с лидерами европейских стран, у него не было встреч в США. По сравнению с теми встречами, которые у меня были за четыре месяца... У меня был и визит в Киев, и в Бухарест, и в Европу, и так далее. То есть он нерукопожатный. Люди знают, кто он, и не хотят с ним встречаться. Мы должны избавиться от такого президента. Нам нужен президент, который будет представлять народ и с которым захотят разговаривать наши соседи: во-первых, Украина и Румыния – и все наши партнеры по развитию", – резюмировала Санду.

Кандидат в президенты Молдовы Санду: Я уважаю территориальную целостность Украины. Читайте полную версию интервью.

Санду 48 лет. На президентских выборах в Молдове она набрала 36,16% голосов и вышла во второй тур вместе с действующим президентом страны Игорем Додоном, который известен пророссийской позицией (за него проголосовало 32,61% избирателей).

Второй тур выборов пройдет 15 ноября.

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