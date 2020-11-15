В Молдове проходит второй тур выборов президента

К 8.30 явка на выборах президента Молдовы составляла 3,55% (99,1 тыс. человек).

Во второй тур выборов прошли Додон (слева) и Санду (справа) Фото: EPA

В Молдове 15 ноября проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют нынешний президент Игорь Додон и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду, сообщает News Maker.

В 7.00 в стране открылось 2004 избирательных участка. Как отмечает издание, Центризбирком страны запретил массовый подвоз избирателей – в одном транспорте разрешено перевозить не более восьми человек.

К 8.30 явка в стране составляла 3,55% (99,1 тыс. человек). Активнее всего голосуют граждане, которым от 56 до 70 лет (41,9%), также активно голосуют представители возрастной группы от 41 до 55 лет (26,1%).

Первый тур выборов президента Молдовы прошел 1 ноября, в нем приняли участие восемь кандидатов. Больше всего набрали Санду (36,16%) и Додон (32,61%).