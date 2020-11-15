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Во втором туре президентских выборов в Молдове победу одерживает Санду – опрос

По данным опроса, проведенного организацией WatchDog.MD, экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду набрала 54,7 % голосов во втором туре президентских выборов.

В Молдове 15 ноября проходит второй тур выборов президента
В Молдове 15 ноября проходит второй тур выборов президента
Фото: EPA

В Молдове завершился второй тур президентских выборов, в котором, по данным опроса, проведенного организацией WatchDog совместно с Институтом государственной политики, победу одержала бывшая премьер-министр страны Майя Санду. Видео презентациии результатов опроса опубликовано на странице WatchDdog.MD в Facebook.

По информации организации, Санду набрала 54,7% голосов избирателей. Ее оппонент, нынешний президент Молдовы Игорь Додон получил 45,3% голосов.

В опросе приняли участие 1983 человека.

https://www.facebook.com/watchdogmd/videos/3215535665242447/

По результатам экзит-полла, опуликованного в Facebook Intellect Group, Санду набрала 54,8%, Додон – 45,2%. В опросе приняли участие 16 511 человек.

https://www.facebook.com/Intellect.MD/posts/2730159367243749

Оба опроса были проведены на территории Молдовы, в  них не учитывались результаты голосования в Приднестровье и за границами страны.

По информации News Makerявка во втором туре выборов президента Молдовы составила 48,44%.

В Молдове проголосовали боле 1,38 млн человек. Вместе с диаспорой явка составила 52,6%. Всего на избирательные участки пришло более 1,64 млн граждан.

В Молдове 15 ноября проходит второй тур выборов президента, в нем приняли участие Додон и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Первый тур выборов президента Молдовы прошел 1 ноября, в нем приняли участие восемь кандидатов. Больше всего набрали Санду (36,16%) и Додон (32,61%).

Теги: Молдова, выборы, Игорь Додон, президент, Майя Санду
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