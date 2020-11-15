Во втором туре президентских выборов в Молдове победу одерживает Санду – опрос

В Молдове завершился второй тур президентских выборов, в котором, по данным опроса, проведенного организацией WatchDog совместно с Институтом государственной политики, победу одержала бывшая премьер-министр страны Майя Санду. Видео презентациии результатов опроса опубликовано на странице WatchDdog.MD в Facebook.
По информации организации, Санду набрала 54,7% голосов избирателей. Ее оппонент, нынешний президент Молдовы Игорь Додон получил 45,3% голосов.
В опросе приняли участие 1983 человека.
По результатам экзит-полла, опуликованного в Facebook Intellect Group, Санду набрала 54,8%, Додон – 45,2%. В опросе приняли участие 16 511 человек.
Оба опроса были проведены на территории Молдовы, в них не учитывались результаты голосования в Приднестровье и за границами страны.
По информации News Maker, явка во втором туре выборов президента Молдовы составила 48,44%.
В Молдове проголосовали боле 1,38 млн человек. Вместе с диаспорой явка составила 52,6%. Всего на избирательные участки пришло более 1,64 млн граждан.
В Молдове 15 ноября проходит второй тур выборов президента, в нем приняли участие Додон и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.
Первый тур выборов президента Молдовы прошел 1 ноября, в нем приняли участие восемь кандидатов. Больше всего набрали Санду (36,16%) и Додон (32,61%).