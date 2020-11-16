Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

Поздравляя экс-премьер-министра Молдовы Майю Санду с победой на выборах президента, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на укрепление отношений между странами.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил бывшего премьер-министра Молдовы Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов", – написал глава Украинского государства.

Вітаю @sandumaiamd з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020

15 ноября в Молдове прошел второй тур выборов президента, на должность претендовали Санду и нынешний президент Молдовы Игорь Додон. Данные ЦИК Молдовы свидетельствуют о победе экс-премьера – после подсчета 99,95% бюллетеней результат Санду составляет 57,74%.