Украине будет легче сотрудничать с Санду, чем с Додоном – Кулеба

Комментируя победу Майи Санду на выборах президента Молдовы, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что она никогда не говорила о "российском" Крыме. Так о полуострове говорил нынешний президент Молдовы Игорь Додон.

Украине будет легче работать с Майей Санду на должности президента Молдовы, чем с нынешним главой государства Игорем Додоном. Такое мнение выразил 16 ноября телеканалу "Украина 24" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нам будет легче сотрудничать с президентом Санду, потому что она никогда не делала заявлений, которые вызывают напряжение в украинско-молдавских отношениях, вроде того, что Крым – это российская территория", – сказал Кулеба.

Он назвал Санду носителем "убедительного бренда проевропейского политика".

Второй тур выборов президента Молдовы прошел 15 ноября. По данным ЦИК страны, за Санду проголосовали 57,72% избирателей, за Додона – 42,28%.

В 2016 году после избрания президентом Молдовы Додон назвал оккупированный Крым фактически российским, а юридически – непризнанным.

Санду 48 лет. Она родилась в селе Рисипень в Фалештском районе Молдовы (недалеко от границы с Румынией). Окончила Академию экономического образования в Кишиневе по специальности менеджмент, Академию государственного управления при президенте Молдовы (магистр международных отношений) и Гарвардский университет (магистр государственного управления).

В 1994–1998 годах работала в минэкономики Молдовы, затем – в офисе Всемирного банка в Кишиневе. В 2010–2012 годах была советником исполнительного директора Всемирного банка, жила в США.

В 2012-м вернулась в Молдову, согласившись стать министром образования страны. Занимала эту должность три года. Затем основала партию "Действие и солидарность", в 2016 году принимала участие в выборах президента, вышла во второй тур, но тогда победил пророссийский Игорь Додон, который получил 834 тыс. голосов, Санду во втором туре поддержали 766,6 тыс. избирателей.

В феврале 2019 года в стране прошли парламентские выборы, Санду избрали депутатом. В июне на фоне конституционного кризиса парламент назначил ее премьер-министром Молдовы, в ноябре по инициативе Партии социалистов (до президентства политсилу возглавлял Додон) это правительство отправили в отставку.