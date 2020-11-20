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Сергей Щербина
Сергей Щербина

Украинский журналист, главный редактор "РБК-Украина".


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Карантин в Украине закончится через пару-тройку лет. Если повезет и финансирование на закупку вакцин от COVID-19 будут увеличивать

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Что, кстати, надо сказать о вакцинации.

По имеющимся сведениям, Украина получит по COVAX 8 млн доз вакцины от COVID-19. Учитывая, что нужно колоть две дозы на лицо, – это на 4 млн жителей. Это то, что дадут бесплатно, от международного сообщества.

Еще в бюджете на следующий год заложено 2 млрд грн на закупку вакцины. То есть почти $71 млн.

Сегодня стало известно, что цена дозы вакцины Pfizer для ЕС – $18,3. Следовательно, если ориентироваться на эту вакцину, то закупит Украина где-то 3,9 млн доз. То есть еще примерно на 2 млн человек.

В общем, в следующем году на вакцинацию может рассчитывать примерно 6 млн человек. Для достижения коллективного иммунитета в Украине нужно вакцинировать где-то 26 млн человек.

Согласно этой математике, давайте посчитаем, когда закончится карантин в отдельно взятой стране.

Ответ: через пару-тройку лет. Если повезет, если будут увеличивать финансирование на закупку, если...

Источник: Serhii Shcherbyna / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, вакцинация, карантин, Сергей Щербина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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