ГОРДОН
 
 
Юрий Сапронов
Юрий Сапронов

Харьковский бизнесмен.


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Если вакцины от COVID-19 окажутся эффективными, экономика начнет расти с третьего квартала 2021 года. Но до этого времени будет тяжело

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У меня есть старая привычка – один раз в месяц, в субботу, приходить в офис и в течение трех-четырех часов "лазить" по открытым источникам (например, сайты Минфина, Минэкономики Украины, НБУ, токийская, нью-йоркская, лондонская биржи, Bloomberg, Федеральная резервная система США, хедж-фонды, динамика торговли стран, потребительская активность, различные "экономические" индексы и так далее). То есть макроэкономика.

Я об этом почти не пишу, потому что в Facebook это мало кому интересно. Я выписываю в течение трех-четырех часов 30–40 цифр на чистый лист бумаги. Потом думаю и анализирую.

Дальше мне неинтересно читать то, что пишут по экономике на обычных сайтах. Я понимаю процессы и тенденции.

Из интересного для фейсбучан – я вижу неплохие тренды. После объявления Pfizer и BioNTech и Moderna о начале производства вакцины от COVID-19 основные индексы выросли на 15%.

Думаю, что в ближайшие две недели, как только "живая" вакцина появится на рынке, индексы вырастут еще на 10–20%. Далее, если вакцина будет эффективной (это будет понятно через два месяца после начала вакцинации, допустим, с 1 декабря выйдет первая вакцина – значит, 1 февраля) рынки вырастут еще на 20–30%.

Мой прогноз: экономика начнет расти с начала третьего квартала 2021 года. При условии эффективных вакцин.

До этого времени будет тяжело. Экономим. И бережем себя, близких и друг друга.

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, НБУ, экономика, бизнес, Юрий Сапронов, Лондонская биржа, торговля, Минэкономики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Федеральная резервная система США, коронавирус, рынки, Минфин
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