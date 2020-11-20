Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса. В Еврокомиссии обеспокоены ее возможным использованием

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая получила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Сийярто сказал, что российскую вакцину в Венгрии протестируют, после чего примут решение о применении для иммунизации граждан Фото: Szijjártó Péter / Facebook

19 ноября Венгрия получила первые образцы российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил в Facebook министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По его словам, первую партию вакцины протестируют в лаборатории, после чего примут решение, использовать ее для иммунизации граждан или нет.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия стала первой страной, которая получила "Спутник V".

При этом в Еврокомиссии обеспокоены возможным применением российской вакцины в Венгрии. Как пишет Reuters, в заявлении спикера Еврокомиссии, которое СМИ получили в рассылке по e-mail, говорится, что любая вакцина, в том числе "Спутник V", должна быть сертифицирована Европейским агентством по лекарствам.

Он считает, что в этом случае "пересекаются процесс авторизации и доверие к вакцине".

Спикер Еврокомиссии не исключил, что у граждан ЕС может возникнуть недоверие к качеству и безопасности вакцины, из-за чего "вакцинацию достаточного количества населения будет гораздо труднее провести".

Сийярто анонсировал получение Венгрией российской вакцины 5 ноября. Тогда в Еврокомиссии предупреждали, что "Спутник V" должна пройти сертификацию в ЕС.

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Российская вакцина считается недоработанной, считают в США.

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились "примерно у 14%" волонтеров, привитых "Спутник V" в ходе исследований. 26 октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. 28 октября он рассказал, что "некоторые" добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.