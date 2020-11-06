Венгрия купит российскую вакцину от COVID-19 – Сийярто

Венгрия собирается закупить небольшую партию российской вакцины против коронавируса для окончательного тестирования и лицензирования. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто договорился с главой минздрава РФ о поставке небольшой партии вакцины Фото: Szijjártó Péter / Facebook

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, об этом Сийярто сообщил 5 ноября в Facebook.

Он сообщил, что Венгрия закупит небольшую партию российской вакцины против COVID-19 в декабре для окончательного тестирования и лицензирования.

По словам Сийярто, Будапешт увеличит импорт российских вакцин с конца января 2021 года, а в дальнейшем, возможно, Венгрия будет производить эту вакцину на своей территории.

30 октября представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Венгрия сможет приобрести российскую вакцину только в том случае, если она будет сертифицирована в Евросоюзе. Об этом писал ТАСС.

Мамер подчеркнул, что любая вакцина, закупаемая странами ЕС, должна соответствовать стандартам качества Евросоюза. В отношении стран, которые купят несертифицированную вакцину, Еврокомиссия может принять меры.

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Российская вакцина считается недоработанной, считают в США.

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились "примерно у 14%" волонтеров, привитых "Спутник V" в ходе исследований. 26 октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. 28 октября он рассказал, что "некоторые" добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.